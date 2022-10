Mădălin Hodor (CNSAS), despre teza de doctorat a lui Bode: S-au pornit trotinetisti supi tare. Nu mai minţiţi lumea aiurea că e secret

Isoricul Mădălin Hodor, cercetător CNSAS, a ironizat duminică, într-o postare pe Facebook, campania USR de copiere a lucrării de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, afirmând că volumul în care aceasta este publicată nu este secretizat şi că cei de la USR ”o să ducă şi asta în ridicol până la urmă, aşa cum de gard au dat tot ce au făcut”. În replică, jurnalista Emilia Şercan, care a descoperit mai multe cazuri de plagiat şi care a făcut recent precizări referitoare la statutul lucrării de doctorat a lui Bode, a invocat răspunsul directorului Bibliotecii Naţionale Adrian Cioroianu potrivit căruia ”titlul nu este disponibil utilizatorilor, deoarece nu a fost încheiat procesul de prelucrare a titlului şi a exemplarului destinat colecţiilor curente ale Bibliotecii Naţionale a României”. De asemenea, ea a precizat că volumul conţinând teza lui Bode nu este disponibil la raft. O nouă postare a lui Hosor a determinat reacţia jurnalistei, transmite news.ro.

Hodor, către USR, pe tema secretizării tezei de doctorat a lui Lucian Bode: Nu mai minţiţi lumea aiurea că e secret. că va faceţi de ceea ce sunteţi deja de prea multă vreme

„S-au pornit trotinetisti supi tare. Acum că au făcut praf şi pulbere toate iniţiativele ok, din pricina de isterie şi prostiei universale care le acompaniază de regulă acţiunile, s-au apucat de plagiate. Foarte frumos. O să ducă şi asta în ridicol până la urmă, aşa cum de gard au dat tot ce au făcut. Vor duce în ridicol o muncă altfel onestă a câtorva pentru că nu se pot abţine ei sa se catere pe subiect. S-au dus la ei la biblioteca şi s-au pozat cum copie sărăcuţii de mana (vai, ce nenorocire, nu ne dă, au ascuns la secret! Spume şi fandaxie majoră la publicul biciclist. Da şi Mamaia Biciclista baga tare pe conspiraţii şi vede numai SRI peste tot, deşi hei, mamaie verifica şi matale cronologia, când şi-a dat Bode doctoratul coordonatorul era la UBB, nu la Academia de Informaţii, vai capul tau care e prafao de fapt!). Mii de aplauze şi urale pentru alde Bulai Doamne şi Ghinea. Acum, eu ştiu că publicul userist şi presa aferenta e vai mama lor pe legătura cu realitatea, dar chiar să minţi în halul ăsta că e cartea la secret..Uite. Ia mergeţi voi, luptătorii luminii stinse şi cereţi sa va dea de la bimbloteca una sau doua sau trei din cele 7 (şapte, ca poate nu ştiţi cifra) volume depuse acolo. O să descoperiţi că nu sunt deloc secrete şi chiar le puteţi citi cu pixul in mână. Aşa nu mai trebuie sa fandaxati lumea aiurea şi nici nu mai faceţi scurta la mana copiind ca prostii ceea ce puteţi accesa la liber. Ce ziceţi? O împrumutaţi şi o cititi până vi se duc ochii la spate. Nu mai minţiţi lumea aiurea că ea secret că va faceţi de ceea ce sunteţi deja de prea multă vreme. Hai, va pupa tata. Când va faceţi mari să mă căutaţi poate iese ceva şi din capul vostru”, a scris Hodor duminică pe Facebook.

Emilia Şercan îi răspunde lui Mădălin Hodor

Comentând această postare, jurnalista Emilia Şercan reia precizările făcute încă de vineri, conform cărora: ”(1) Coordonatorul lui Bode, Adrian Ivan, era 2018 rectorul Academiei SRI, dar si prof. dr. coordonator la UBB. (2) Recent am întrebat la Biblioteca Naţională dacă editura unde a apărut cartea i-a trimis, aşa cum cere legea bibliotecilor, în număr de 7 exemplare. Răspunsul primit, sub semnătura directorului Adrian Cioroianu, spune aşa: „În prezent, titlul nu este disponibil utilizatorilor, deoarece nu a fost încheiat procesul de prelucrare a titlului şi a exemplarului destinat colecţiilor curente ale Bibliotecii Naţionale a României”. (3) In postarea mea de vineri am pus link-uri catre Biblioteca Nationala si Biblioteca UBB unde se vede clar ca (,) cartea lui Bode nu e disponibila "la raft". E disponibila doar teza, care are la cota un "V" in fata. Asta este indicativul tezelor de doctorat”.

Replica lui Mădălin Hodor: Asta nu implica ideea că Bode şi-a "secretizat" cartea, sau cel puţin eu nu vad legătura. Daca exista o culpa, ea este a bibliotecii

Ca răspuns la comentariul Emiliei Şercan, Hodor a scris: ”Înţeleg că lucrarea nu este disponibila din cauza că nu a fost îndeplinită procedura care era în sarcina Bibliotecii, corect? Asta nu implica ideea că Bode şi-a "secretizat" cartea, sau cel puţin eu nu vad legătura. Daca exista o culpa ea este a bibliotecii. Deci nu înţeleg de ce se face o întreagă cabala pe ideea de secretizare. Ce anume îmi scapă in afara de ideea de a face un proces de intenţie?”

Ulterior, Mădălin Hodor a avut încă două postări pe acelaşi subiect.

- ”Hai să lămurim o treabă, că văd că trebuie să desenez.

Campanie împotriva lui Câmpeanu, campanie împotriva lui Bode, campanie împotriva lui Ciucă.. Acuzaţii, dar cu zero dovezi,dar cat să stârnească valul. Nicio decizie a unei instanţe care are abilitatea sa judece aceste cazuri. Dar nu contează. Doar noi credem în credibilitate nu? Desigur totul este întâmplător, nicio legătură cu lupta politică subterană pentru viitoarele alegeri. Ok. Hai sa ne culcam la loc, că am trăit 30 de ani degeaba”, a scris el, comentariul jurnalistei Emilia Şercan fiind: ”Mădălin, serios?”.

- Într-o altă postare, el afirmă: ”Ştiu că stăm greu cu logica, aşa că întreb separat.

1. Cum îşi "secretizează" cineva o carte daca trimite 7 exemplare din ea la biblioteca?

2. In ce fel este vina lui Bode că biblioteca nu a terminat procedura de prelucrare şi punere la dispoziţia publicului a cărţii?”.

INFO PLUS

Ministrul de Interne Lucian Bode a afirmat joi seară că teza sa de doctorat se găseşte la bibliotecă, avertizând că se va întâlni în instanţă cu toţi cei care îl vor acuza că a secretizat-o.

Vineri, jurnalista Emilia Şercan a scris că teza de doctorat a lui Lucian Bode se află la Biblioteca Naţională, însă nu poate fi consultată pe hârtie, ci numai în format digital, pentru că din 2016 consultarea tezelor pe hârtie a fost interzisă. De asemenea, lucrarea este digitalizată şi poate fi consultată pe un calculator fără acces la internet. Conform Emiliei Şercan, Lucian Bode şi-a publicat teza de doctorat într-o carte în 2021, cu acelaşi titlu ca teza: „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”, însă, deşi Bode a afirmat că a trimis lucrare aştiinţifică, publicată sub formă de carte, la Biblioteca Central Universitară (BCU) a Universităţii „Babeş-Bolyai” şi la Biblioteca Naţională, aceastanu există la raft nici la BCU în Cluj, şi nici la Biblioteca Naţională, instituţia explicând că ”nu a fost încheiat procesul de prelucrare a titlului şi a exemplarului destinat colecţiilor curente ale Bibliotecii Naţionale a României”.

Ulterior, acestor explicaţii, USR a anunţat declanşarea unui maraton de transcriere a tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode, pentru ca aceasta să poată fi consultată de toţi românii şi să poată fi supusă verificărilor antiplagiat.

Emilia Şercan a calificat acţiunea USR ca fiind ”o acţiune politică”, cu care nu are nimic de-a face şi cu care nu vreau să fie asociată.