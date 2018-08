Madonna continuă să șocheze și la 60 de ani. Apariții non-conformiste și relații cu bărbați mult mai tineri

Regina muzicii pop a devenit sexagenara, o varsta pe care o intampina asa cum a intampinat viata: fara complexe si continuand sa provoace.

La varsta la care alte femei se pregatesc de pensie si de crescut nepoti, Madonna iese cu barbati de doua ori mai tineri ca ea, are o silueta pe care tinerele o invidiaza si nu ezita sa mimeze acte sexuale pe scena. Daca ”Material girl” nu este singura femeie din industria muzicala care a stiut sa-si pastreze o lunga cariera, ea este una din rarele stasruri care incarneaza cultul tineretii. Ultimul sau album de studio ( al 13-lea), ”Rebel Heart” rezuma atitudinea Madonnei in titlul piesei : ””Bitch I’m Madonna”, cantata cu Nicki Minaj, una din numeroasele pop staruri pe care le-a influentat. ”Pentru o cantareata celebra care cu trecerea anilor s-a aflat mereu in fata scenei, Madonna are mereu ceva de spus”, estimeaza Freya Jarman de la Universitatea din Liverpool, coautoare a unei carti despre cantareata. ”Iese in evidenta asa cum a stiut intotdeauna, dorind mereu sa creeze emotie. Numeroase staruri par sa dispara odata cu varsta si cand nu mai sunt in centrul atentiei, dar nu este cazul Madonnei”.

Dar retelele sociale si presa nu sunt prietenosi mereu cu Madonna, estimand ca este cazul sa renunte la atitudini ”Like a Virgin”. Sa fii ”draguta, mignona si sexy”, iata ce societatea asteapta de la femei, dar nu ca ele sa-si exprime opiniile sau sa-si impartaseasca fantasmele sexuale, a declarat Madonna in 2016, primind un premiu de la revista Billboard.

”Si mai ales nu imbatraniti. Pentru ca a imbatrani este rau. Veti fi criticati si interzisi la radio”, a comentat starul, vizand probabil postul BBC1 care, in cautarea unei audiente mai tinere, a refuzat difuzarea unei piese recente. Cunoscuta pentru opiniile sale politice transante, Madonna s-a luat anul trecut si de Donald Trump, la ”Marsul femeilor” din Washington, denuntand sexismul magnatului imobiliar. Ca mama, Madonna a rasturnat si aici conventiile: divortata de realizatorul Guy Ritchie, mama a doi copii biologici, ea a adoptat patru copii din Malawi. Instalata la Lisabona, Madonna continua relatii cu barbati mult mai tineri ca ea, ceea ce continua sa fascineze mass-media, spre deosebire de tati la 70 de ani cum este Mick Jagger sau relatiile unor staruri masculine cu femei foarte tinere.