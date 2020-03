Magazinele din România vor fi SUSŢINUTE în tranziţia rapidă către mediul online de integratorul Mediapost Hit Mail

Integratorul de servicii de marketing direct Mediapost Hit Mail sprijină magazinele care până în prezent vindeau exclusiv sau 90% offline, iar acum se văd nevoite să îşi reconfigureze întreg modelul de business, oferindu-le servicii logistice de e-commerce, de contact center şi de comunicare one-to-one, conform unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

Potrivit comunicatului, în contextul actual, în care cele mai multe magazine, în afara celor alimentare şi a farmaciilor, s-au închis ori sunt pe cale să o facă, este necesară o schimbare de paradigmă şi intrarea în mediul online, pentru evitarea scăderii masive a veniturilor, a disponibilizărilor şi, în cele din urmă, a falimentelor.Comerţul tradiţional din România trebuie să facă rapid o reconfigurare online a modului în care funcţionează, iar pentru acest lucru are nevoie de resurse şi know-how care includ: platforme logistice pentru comerţul electronic, sisteme integrate de relaţii cu consumatorii, prin telefon, chat, mesagerie şi e-mail, precum şi marketing one-on-one. De asemenea, magazinele vor avea nevoie şi de soluţii de transport şi livrare (flote de maşini, curieri, transportatori) şi de spaţii de depozitare.

"În acest moment, punem bazele unui nou canal de vânzare pentru un segment de clienţi care până acum vindea exclusiv sau aproape exclusiv offline şi le oferim sprijin pentru configurarea întregului ecosistem online, astfel încât să facă vânzări şi să aibă venituri în maximum două săptămâni.

Consider că rapiditatea cu care începi să operezi integral online este vitală în această perioadă, astfel că ne sprijinim clienţii atât prin soluţii logistice integrate de e-commerce, de comunicare one-to-one integrată cu consumatorii (call-center, message center, email), cât şi cu flota noastră de autovehicule', a explicat Marian Şeitan, director general al grupului Mediapost Hit Mail.



Compania pune la dispoziţia clienţilor săi o soluţie logistică integrată pentru comerţul electronic, Fulfill.ro, care încorporează serviciile de preluare, depozitare, realizare de colete şi administrare a retururilor, cu timpi de execuţie şi costuri optimizate.



Întregul proces logistic se desfăşoară în depozitul Mediapost situat în Dragomireşti-Vale, pe centura de Nord-Vest a Bucureştiului, care ocupă o suprafaţă de 10.000 mp. Acesta este dotat la standarde internaţionale şi a fost inaugurat în iulie 2019.



În plus faţă de soluţiile logistice, Mediapost Hit Mail are un centru de contact (call-center) cu 40 de profesionişti care se ocupă de relaţia site-urilor de comerţ electronic cu consumatorii, prin linii de informare telefonică, whatsapp şi mesagerie online, precum şi sisteme de comunicare multi-canal (SMS, email, notificări).



"În 2019, valoarea cumpărăturilor online în România s-a situat în jurul a 5 miliarde euro, iar anul acesta estimăm o adevărată explozie pe acest segment, generată de criza COVID-19, care va duce probabil la o dublare a comerţului online, vânzările putând ajunge astfel, din estimările noastre, la 10 miliarde euro în 2020.

În acest context, este evident că toate magazinele şi afacerile care nu au canale de vânzare online bine implementate riscă să aibă pierderi din care îşi vor reveni foarte greu sau deloc. De aceea, soluţia subcontractării serviciilor logistice de e-commerce şi de comunicare cu consumatorii de e-commerce către un integrator specializat, aşa cum cum suntem noi, poate fi unica soluţie de supravieţuire', a mai spus Marian Şeitan.



Integratorul de servicii de marketing direct Mediapost Hit Mail, deţinut de Poşta Franceză, este prezent pe piaţa locală de 23 de ani şi a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 25,3 milioane euro, fiind lider pe segmentul său de activitate.

Compania asigură pentru clienţii săi logistica pentru promoţii de consumatori, pentru cluburi de fidelizare şi incentive, logistica pentru comerţul electronic, materiale promoţionale şi materiale POS, precum şi soluţii de comunicare multi-canal.

Compania are în prezent peste 400 clienţi activi şi operează în România, având filiale în Bucureşti şi Cluj Napoca, precum şi în Bulgaria prin subsidiara din Sofia.