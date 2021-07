Magdalena Rusu, după finala de 8+1: 'Am dat tot ce am putut şi chiar ne-am depăşit'

Fetele din barca de 8+1 au dat totul pentru un podium olimpic la Tokyo, în finala Jocurilor Olimpice de la Sea Forest Waterway, dar rezultatul a fost doar un loc şase, la două zile după ce stabileau un record mondial în recalificări, potrivit agerpres.ro.

Denisa Tîlvescu, campioană mondială şi multiplă campioană europeană, a căzut pe ponton la câteva minute după finală, epuizată de efortul depus în barca de 8+1. Medicii au sărit şi i-au acordat primul ajutor, iar după câteva minute sportiva noastră şi-a revenit şi a plecat pe picioare, chiar dacă fusese adus un scaun cu rotile.

Fetele au spus la unison că au dat totul în barcă şi au reuşit o cursă bună, chiar foarte bună, în pofida ultimului loc din finală.

Magdalena Rusu, 21 ani, locul 6 la CM de la Linz în 2019, campioană europeană în 2019, 2020, 2021, a declarat: ''Împreună cu colegele mele am făcut cea mai bună cursă a noastră. De obicei o cursă bună nu ţine de rezultat, o cursă bună ţine de cum o simţi, de cum pleci şi dacă faci mult mai bine decât la antrenament şi în celelalte curse. Asta înseamnă o cursă bună şi dacă nu am venit pe podium, nu suntem triste. Am dat tot ce am putut şi chiar ne-am depăşit. Azi am simţit că am fost mai echipă ca niciodată, am avut încredere în noi cum n-am avut niciodată de când suntem în formula asta. Nu cred că ne-a lipsit ceva, iar într-o cursă, automat, ceea ce simţim noi simte şi adversarul care a vrut să ne bată, pentru că am stabilit recordul mondial acum două zile. Poate că celelalte au avut un pic de noroc, dar ăsta e sportul, unii câştigă şi alţii pierd. Din asta noi trebuie să învăţăm, noi suntem tinere şi mai este puţin până la Paris. Eu am simţit că am plecat mult mai tare decât în cursa în care am scos recordul mondial şi dacă vom rămâne tot în formula asta, vom fi ambiţionate să facem mult mai bine. 'Feelingul' din echipă a fost unul de nedescris şi pentru asta sunt mulţumită de echipă şi ştiu că a dat fiecare cât a putut. Dacă se mai putea puţin, probabil eram dezamăgită, dar eram obosite rău, am dat tot ce am putut''

La rândul său, Viviana Bejenariu, 27 ani, campioană mondială în 2017 şi cvadruplă campioană europeană (2017, 2018, 2020, 2021), a afirmat: ''A fost o cursă bună, ne-am dorit mult mai mult, dar nu s-a putut mai mult. Ne dorim ca data viitoare să fim mai puternice. Sunt supărată, nimeni nu e fericit pentru un loc şase. Toată lumea îşi dorea o medalie. Nu cred că ceva nu a funcţionat, totul a fost la fel cum ne-am antrenat''.

Dubla campioană europeană Georgiana Dedu (2020, 2021), în vârstă de 25 de ani, a apreciat: ''Nu pot să judec locul şase şi niciun alt loc. Asta a fost astăzi, noi am dat tot ce am putut. Dacă mai puteam să dau o lovitură în plus, da, atunci eram dezamăgită şi eram nemulţumită. A fost o cursă bună, am plecat motivate, dar aşa a fost azi. Toate ne doream un podium, dar dacă ştim că am dat tot, nu avem de ce să fim dezamăgite''.

''Pot să spun că a fost o cursă bună, îmi doream un loc pe podium, nu a fost să fie. Dar nu pot să zic că sunt dezamăgită, de mine sau de echipaj. Probabil au fost celelalte mai bune ca noi la ediţia asta a Jocurilor Olimpice şi asta a fost valoarea noastră. Trebuie să ne bucurăm de locul şase, am fost într-o finală olimpică. Nu poţi să spui ce face diferenţa, până la urmă concursul e concurs. Asta a ieşit aşa, cealaltă a ieşit altfel. Dacă nu avem rezultat, nu înseamnă că nu ne-a ieşit cursa'', a spus Ioana Vrînceanu, 27 ani, campioană mondială în 2017 şi cvadruplă campioană europeană (2017, 2018, 2020, 2021).

Amalia Bereş, 24 ani, triplă campioană europeană (2019, 2020, 2021), consideră că a fost o cursă grea şi s-a arătat şocată şi dezamăgită de rezultat.

''A fost o cursă grea, ne-am dorit mult mai mult, având în vedere că am scos record mondial în recalificări. Ne-am aşteptat la un loc pe podium cel puţin, dar nu a fost să fie astăzi. Suntem şi noi puţin şocate, trebuie să digerăm rezultatul final. Sunt şocată de locul nostru, pentru că a fost o cursă bună, am dat tot ce am putut, am fost într-o continuă urcare la 500, 750 şi 1.000 m, dar am terminat pe locul care am terminat. Sunt puţin dezamăgită, nu neapărat de mine, ci de rezultatul final. Dar şi mulţumită în acelaşi timp pentru că echipa şi-a dat sufletul până la ultima lovitură. La aceste curse, fie o prinzi din start şi totul se termină cu bine, fie nu, pentru că nu prea mai poţi schimba multe în 2.000 de metri. Odată ce am fost distanţate la două secunde, nu am mai reuşit să le recuperăm. Vin la concurs să urc pe podium, dar asta este, trebuie să ţinem capul sus şi să acceptăm ce am făcut. Nu am fost obosite după acel record mondial din recalificări, am fost antrenate pentru toate cursele, nu doar pentru una'', a declarat Amalia Bereş.

Sora sa mai mare, Mădălina Bereş, 28 ani, medaliată cu bronz la JO 2016, campioană mondială în 2017 şi cvadruplă campioană europeană (2017, 2018, 2020, 2021), a spus după cursă: ''Nu sunt dezamăgită de locul nostru. Bineînţeles că ne doream să obţinem un rezultat cât mai bun. Am plecat cu încredere, am făcut două curse foarte bune înainte. Încă diger situaţia şi nu ştiu exact ce ne-a lipsit. Din punctul meu de vedere, mi se pare că am plecat hotărâte, poate că celelalte echipaje au plecat şi mai hotărâte, după cum s-a văzut. Nu am simţit că am plecat mai slab şi nu ştiu dacă se putea mai tare pe start. În momentul de faţă am un amalgam de emoţii. Vă daţi seama că îmi vine să retrăiesc cursa, să îmi dau seama dacă se putea mai bine. Când ajungi la start la o competiţie olimpică, fiecare îşi doreşte să vină pe locul întâi, pe podium, să fie în primii trei. Când nu reuşeşti să ajungi pe podium, nu eşti neapărat dezamăgit, dar te doare, ai muncit cât au muncit şi ceilalţi concurenţi şi când vii la un concurs îţi asumi pe orice loc vii, iar ăsta a fost locul nostru astăzi. Pe tema Paris2024 nu vreau să declar nimic, vreau să mă liniştesc şi după competiţia asta o să ştiu ce am de făcut în toamna aceasta''.

Echipajul feminin al României de 8+1 a cucerit bronzul la Rio în 2016, iar ultima medalie de aur datează de la Atena 2004.

Bilanţul olimpic general al canotajului românesc este de 20 de medalii de aur, 12 de argint şi 9 de bronz.