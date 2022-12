Mahala regală: Prințul Harry îl acuză pe William că a țipat la el și a vândut informații compromițătoare tabloidelor

Prinţul Harry şi soţia lui, Meghan, au formulat noi critici la adresa familiei regale britanice în ultimele episoade ale unui serial documentar pe care Netflix le-a lansat joi, în care prinţul William a fost acuzat, printre altele, că a făcut parte din atacurile comise de mass-media asupra cuplului princiar, informează Reuters. Prinţul William, devenit între timp moştenitorul tronului, ar fi ţipat la fratele lui mai mic atunci când acesta l-a informat despre intenţia lui de a renunţa la îndatoririle sale regale în urmă cu aproape trei ani, a dezvăluit Harry, care crede totodată şi că presa este vinovată pentru un avort spontan al soţiei sale.

În primele episoade ale documentarului, lansate săptămâna trecută, membrii familiei regale au "scăpat" relativ nevătămaţi de dezvăluirile cuplului Harry-Meghan. Însă în ultimele trei episoade, Harry şi-a acuzat rudele că nu au prevenit apariţia unor articole negative în presă şi că, de fapt, le-ar fi încurajat în mod activ.

"Este un joc murdar. Există scurgere de informaţii către presă, dar există şi plantare de informaţii în presă. Aşadar, dacă echipa de comunicare vrea să elimine un articol negativ despre angajatorul ei, ea poate să dea la schimb informaţii despre angajatorul unei alte echipe de comunicare", a declarat prinţul Harry.

Harry a mai spus că el şi fratele său mai mare, William, au văzut ceea ce se întâmpla în biroul tatălui lor, regele Charles, şi s-ar fi pus de acord cu mai multă vreme în urmă să nu procedeze niciodată în acel fel. "Aş fi preferat să fiu distrus mai degrabă în presă decât să fac acest joc, să practic acest business al schimbului de informaţii. Să văd că biroul fratelui meu copiază exact acel lucru pe care noi doi ne-am promis că nu îl vom face niciodată, a fost ceva sfâşietor", a declarat prinţul Harry.

Harry şi Meghan, care deţin titlurile de duce şi ducesă de Sussex, au renunţat la îndatoririle lor oficiale în cadrul casei regale britanice în martie 2020, spunând că doreau să îşi continue vieţile în Statele Unite, departe de hărţuirile presei, despre care cei doi au spus că ameninţau să le distrugă sănătatea mintală.

Prinţul Harry a oferit detalii şi despre o reuniune de criză organizată la Castelul Sandringham cu două luni înaintea acelui anunţ, la care el a participat alături de prinţul William, prinţul Charles şi regretata regină Elisabeta a II-a.

"A fost îngrozitor să îl văd pe fratele meu ţipând şi strigând la mine şi pe tatăl meu spunând lucruri care pur şi simplu nu erau adevărate, în timp ce bunica mea stătea tăcută acolo şi, întru-un fel, părea că încasa toate loviturile", a dezvăluit cel mai mic dintre fiii regelui Charles al III-lea.

Atât biroul de presă de la Palatul Buckingham, cât şi cel al prinţului William, Kensington Palace, au anunţat că nu vor face declaraţii în legătură cu documentarul lansat de Netflix.

O sursă din anturajul familiei regale a dezvăluit însă că nici angajaţii Palatului Buckingham, nici angajaţii prinţului William sau ai altor membri ai familiei regale nu au fost contactaţi pentru a face declaraţii despre acel documentar, contrazicând astfel un comunicat de presă publicat de Netflix în care se afirma că aceşti angajaţi ar fi refuzat să comenteze declaraţiile făcute de Harry şi Meghan în noul documentar.

Ultimele episoade din serialul documentar "Harry & Meghan" au fost lansat cu doar câteva ore înainte ca regele Charles, regina consoartă Camilla, prinţul William şi soţia lui, Kate, să asiste alături de alţi membri ai familiei regale la o slujbă de Crăciun la Abaţia Westminster din Londra, care va fi dedicată şi regretatei regine Elisabeta a II-a, ale cărei funeralii au avut loc în acelaşi loc în luna septembrie.

"E fratele tău"

Într-o altă scenă din noul documentar, cuplul princiar este prezentat în timp ce vorbea despre un fost consilier principal al prinţului William, care a furnizat dovezi într-un proces intentat pentru încălcarea confidenţialităţii de către Meghan tabloidului Mail on Sunday pentru publicarea unei scrisori pe care i-o adresase tatălui ei înstrăinat.

Conform acelor dovezi prezentate în instanţă, Jason Knauf, care lucrase şi pentru cuplul Harry-Meghan, a sugerat că Meghan era conştientă la acea vreme în legătură cu riscul ca scrisoarea să ajungă în presă.

"E fratele tău. Nu voi spune nimic despre fratele tău, însă este atât de evident", a declarat Meghan.

Netflix a inclus în acest documentar o declaraţie din partea avocatului lui Jason Knauf, care a spus că afirmaţiile lui Meghan sunt "complet false".

Prinţul Harry a mai spus că el consideră că stresul provocat de procesul intentat tabloidului Mail on Sunday ar fi făcut-o pe Meghan să piardă o sarcină. "Cred că soţia mea a suferit un avort spontan din cauza lucrurilor pe care le-a făcut Mail on Sunday. Pot să spun că, din câte am văzut, avortul spontan a fost provocat de ceea ce ei încercau să-i facă", a declarat prinţul britanic. Reprezentanţii publicaţiei Mail on Sunday nu au făcut deocamdată declaraţii pe această temă.

În timp ce cuplul Harry-Meghan a câştigat premii şi laude dincolo de Atlantic pentru activităţi de caritate şi umanitare, în schimb, în Marea Britanie, presa îi acuză că încearcă să obţină zeci de milioane de dolari din partea Netflix şi a altor companii care se folosesc de statutul lor de membri ai familiei regale care critică în mod constant monarhia. Ziarele britanice au citat, de asemenea, mai mulţi foşti consilieri regali care pun sub semnul întrebării narativul prezentat de Harry şi Meghan în acest documentar, afirmând că există o serie de inexactităţi în relatările lor.

"Adevărul este că articolele negative despre Harry şi Meghan au început să apară doar după ce comportamentul lor a devenit atât de insuportabil, încât era imposibil să mai poată fi ascuns", a dezvăluit într-un articol Rebecca English, editor regal pentru Daily Mail.