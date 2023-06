Mai au oxigen doar pentru câteva ore: echipele de salvare fac eforturi disperate pentru a găsi submersibilul Titan, a cărui rezervă de oxigen e pe terminate

Acesta este dispărut de 3 zile, cu cinci oameni la bord: un american, un francez, un britanic și doi pakistanezi, transmite France-Presse. Reprezentantul Pazei de Coastă a Statelor Unite a spus că vehiculul mai are oxigen pentru încă 40 de ore. La bordul submersibilului, denumit "Titan", se află patru turiști care au plătit câte 250.000 dolari pentru expediția spre Titanic.

Epava Transatlanticului, ce s-a sufundat în 1912 în cadrul primei sale traversări a oceanului, după ce s-a lovit de un iceberg, se află la adâncimea de aproximativ 3.810 metri. Submersibilul "Titan" are nevoie de obicei de 2 ore pentru a coborî spre epavă.

Here is a video tour and overview of the #OceanGate #Submersible that visits the #Titanic wreck. There’s only one window on the vehicle, and the rest is seemingly controlled by LCD screens and an Xbox controller. My experience in risk mitigation signals several points of concern. pic.twitter.com/XaKF2zTf0a