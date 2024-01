Mai mult de 30 de piese de grafică Dali şi două celebre balerine Degas, în prima licitaţie de artă din acest an la Artmark

Primul eveniment dedicat artei al Casei de Licitaţii A10 by Artmark din acest an propune o colecţie de peste 100 de piese de grafică, semnate de cei mai importanţi artişti ai secolului al XX-lea, precum Pablo Picasso, Salvador Dali, René Magritte, Henri Matisse, Edgar Degas, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Edvard Munch, Egon Schiele, dar şi Andy Warhol şi Victor Brauner, potrivit news.ro

Între acestea se află şi două bronzuri Edgar Degas, „Mica balerină” şi „Balerină privindu-şi talpa piciorului drept”, ediţii ale unor lucrări celebre, ce au stârnit adevărate reacţii la finalul secolului al XIX-lea.

„Această micuţă balerină a lui Degas era Marie van Goethem. Atunci când a prezentat această lucrare, în 1881, a fost hulit. Mâinile ţinute la spate, pieptul în faţă, expresia feţei - de obrăznicie şi curiozitate - caracterizau un alt tip de balerină. Fetiţele din mediile sărace erau aşa-zisele şobolani de scenă, erau acele balerine care erau puse să umple scena şi foarte multe dintre acestea se pierdeau, pentru că era o lume a promiscuităţii, o lume în care aceste fetiţe erau exploatate şi foarte puţine ajungeau să strălucească, să ajungă cu adevărat balerine”, spune, pentru canalul de YouTube Artmark, Cristina Joia, Visual Artist & Interior Designer.

Selecţia cuprinde şi un număr-record de piese de grafică de Salvador Dali, peste 30, cu preţuri de pornire de la doar 250 de euro. Punerea în vânzare a acestor litografii oferă o imagine asupra dezvoltării unei părţi semnificative şi consistente a operei create de Salvador Dali, printr-o continuă diversificare a tehnicilor graficii. Piesele evocă temele clasice ale lui Salvador Dali – timp, erotism, religie, moarte: „Bătălie pe o păpădie”, „Pocalul cu iubire”, „Alice în Ţara Minunilor”, „Velasquez”.

De-a lungul istoriei Casei de Licitaţii A 10 by Artmark, piesele de artă grafică şi sculptură europeană s-au adjudecat în proporţie de 100%, confirmând admiraţia iubitorilor români de civilizaţie europeană pentru simbolurile artei moderne şi un interes bine calculat pentru diversificarea investiţională a propriei colecţii de artă. Pentru litografiile operelor marilor maeştri europeni, care constituie obiect de artă de circulaţie internaţională, nici un preţ nu este prea mic. Acestea au început să înregistreze în ultimele licitaţii de profil creşteri semnificative - precum a fost saltul realizat de litografia semnată de Salvador Dali - „Portretul doamnei Dorothy Spreckles Munn”, care a fost adjudecată pentru 2.500 de euro, de la un preţ de pornire de doar 250 de euro, în Licitaţia de Artă Grafică a unui Important Colecţionar Bucureştean din februarie 2021 - însă aceste preţuri rămân mult sub - uneori de zeci de ori sub - cotaţiile înregistrate de aceleaşi litografii pe piaţa internaţională.

Licitaţia unei Colecţii de Gravură Europeană intitulată „De la Salvador Dali la Andy Warhol” va avea loc exclusiv online, vineri, 26 ianuarie, de la ora 12.00, pe Platforma Artmark Live. Până atunci pasionaţii de artă pot admira toate exponatele, în regim gratuit, zilnic, la Palatul Cesianu-Racoviţă (din strada C.A. Rosetti nr. 5), în intervalul orar 10.00-20.00.

De asemenea, expoziţia extraordinară „Bijuteriile Reginei”, o colecţie de sute de mii de euro - prilejuită de aniversarea a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române, poate fi vizitată de miercuri până duminică.