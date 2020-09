Mai multe clase din două școli din Zalău și-au suspendat cursurile, după apariția unor cazuri de COVID-19

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sălaj a decis, marți seara, suspendarea cursurilor în mai multe clase din două școli din Zalău, după apariția unor cazuri de Covid-19.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Sălaj, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit pentru luarea unor decizii după apariția unor cazuri de Covid-19 îm două școli din Zalău, potrivit mediafax.ro.

„Suspendarea cursurilor claselor II C și VI C, din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Simion Bărnuțiu,, din municipiul Zalău, pentru o perioadă de 14 zile respectiv intervalul 28.09 - 11.10. 2020”, se arată în decizia CJSU, care a mai hotărât ca restul școlii să funcționeze în continuare în scenariul verde.

„Se aprobă suspendarea cursurilor claselor IX A, IX E, X C, XI B, XI C, XI F, XII C, XII E, XII F, XII G din cadrul Liceului Pedagogic ,,Gheorghe Șincai,, din municipiul Zalău, pentru intervalul 30.09 – 05.10.2020”, a mai decis CJSU, care a precizat că restul liceului rămâne pe scenariul de funcționare verde.