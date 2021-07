Mai multe comunicate, mai puțină muncă - Dosarul Tel Drum, gata 'până la finalul anului' pentru al treilea an consecutiv

Procurorul Alexandra Carmen Lăncrănjan, lider al Asociaţiei Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, nu pare să se grăbească să finalizeze ancheta în dosarul Tel Drum, în care este vizat Liviu Dragnea. În timp ce Lăncrănjan muncește cu spor la comunicate de presă în numele AMASP și sesizări pentru CJUE, șeful DNA anunță că dosarul Tel Drum va fi gata până la finalul anului. Asemenea promisiuni au fost făcute și de predecesorul lui Bologa, Nistor Călin (interimar), în 2019 și 2020.

„Se analizează materialele probatorii. Am zis că, la un moment dat, părţile din dosare au cerut să audieze – ştiu asta de la procuror – să audieze toate interceptările şi li s-a permis acest lucru. Şi acum… tot de la procuror ştiam la momentul respectiv că analizează materialul probatoriu. Acum cred că mai are unele cereri în dosar, tot pentru administrarea unor probe. O să le analizeze şi, din câte am discutat cu doamna procuror, după ce a făcut o analiză parţială a probelor din dosar i-au mai apărut elemente cu privire la necesitatea administrării altor probe. Dar, tot aşa, a zis că încearcă să soluţioneze cauza în cel mai scurt timp”, a afirmat Bologa, într-un interviu pentru Epoch Times România.

Întrebat ce înseamnă pentru DNA o soluţionare a acestui dosar “în cel mai scurt timp”, Bologa a precizat: „M-am ferit tot timpul să dau date. Procurorul decide. Dar eu sper ca până la finalul acestui an dosarul să fie soluţionat, dacă mai apare necesitatea administrării probei. Dacă este vorba numai de analiză sper că mai repede.”

Dosarul Tel Drum a fost deschis în 2016, iar un an mai târziu fostul lider PSD a fost pus sub acuzare pentru 5 infracțiuni, două de abuz în serviciu, două de fraudă cu fonduri europene și una de constituire de grup infracțional organizat. Procurorii susțin că firma de construcții din Teleorman este controlată, prin interpuși, de către Liviu Dragnea, dar acesta a negat vehement acest lucru.

La mijlocul anului 2019, șeful interimar al DNA de la acea vreme, Nistor Călin, promitea o soluție până la finalul anului: "Sper că într-un termen rezonabil să fie dată o soluție în acel dosar. Nu știu, până la sfârșitul anului sigur se va da o soluție, sigur." Între timp, s-a pensionat și Nistor Călin, iar dosarul este tot în lucru.