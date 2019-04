Mai multe mii de persoane au manifestat în Elveţia pentru a reclama măsuri împotriva schimbărilor climatice

Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat în mai multe oraşe din Elveţia pentru a reclama măsuri împotriva schimbărilor climatice, potrivit agenţiei de presă elveţiene Keystone-ATS, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Circa 50.000 de persoane s-au mobilizat pe întreg teritoriul Confederaţiei Elveţiene, potrivit sursei, dintre care 15.000 la Zurich şi între 8.000 şi 9.000 în capitală, Berna, sau la Lausanne, a constatat un fotoreporter al agenţiei France Presse.



La Geneva, au fost între 1.200 şi 1.500, mai puţin decât la precedentele mobilizări în favoarea apărării mediului.



Mişcarea Grevă pentru climă, lansată de tânăra militantă suedeză Greta Thunberg, a avut un ecou important în Elveţia şi tinerii s-au mobilizat în repetate rânduri şi în număr mare pentru a urma apelul ei, în special pentru emisii nete de gaze de seră zero până în 2030 în Elveţia şi proclamând stare de urgenţă climatică.

Citește și: Autoritățile din Iran ar putea adăuga Armata Statelor Unite pe lista sa de organizații teroriste



"Nu dorim să oprim mişcarea noastră până când revendicările nu vor fi auzite, până nu vom obţine rezultate concrete", a explicat Laurane Conod, membră a comitetului de organizare a manifestaţiei de la Geneva, recunoscând în acelaşi timp riscul de a interveni o "anumită oboseală".



La Lausanne, manifestanţii au plantat un "copac cu vise", în faţa clădirilor istorice ale oraşului, printre care Palais de Rumine, cu intenţia de a organiza o gardă în jurul acestui măr, decorat cu mici mesaje.



'Fuck me not the climate', "Salvaţi climatul, vă rugăm, este ultima dată când cerem asta politicos" sau "Utopişti în picioare" se putea citi pe pancartele purtate de manifestanţi la Lausanne, a constatat un fotoreporter al AFP.