Mai multe persoane au fost rănite într-un schimb de focuri la un mall din Carolina de Sud

Poliția din Carolina de Sud intervine în urma unui schimb de focuri într-un mall din Columbia, care a avut loc sâmbătă după-amiază.

Departamentul de poliție din Columbia a anunțat sâmbătă după-amiază că au avut loc "focuri de armă" la Columbiana Centre, un centru comercial din Columbia, Carolina de Sud, potrivit foxnews.com.

Potrivit poliției, în urma împușcăturilor au fost rănite persoane, dar momentan nu se știe câte persoane au fost rănite sau care este amploarea rănilor.

Polițiștii evacuează centrul comercial.

