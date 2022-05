Mai mulţi cineaşti români îşi vor prezenta filmele la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de la Cannes, care se va desfăşura la Palatul Festivalurilor de pe Croisette, în perioada 17 - 28 mai, conform news.ro.

Institutul Cultural Român de la Paris va sprijini, şi la această ediţie a Festivalului, participările româneşti.

Filmul „Metronom”, regie Alexandru Belc, va fi prezentat în premieră la Cannes, figurând în selecţia oficială „Un Certain Regard”. Cineastul explorează povestea de iubire dintre doi liceeni, în România comunistă a anilor ’70. Filmul este produs de Cătălin Mitulescu şi Ruxandra Slotea (Strada Film International), co-produs de Midralgar (Franţa) şi Chainsaw Europe (România) şi îl are pe Tudor Panduru ca director de imagine. În distribuţie, figurează Mara Bugarin, Şerban Lazarovici, Vlad Ivanov, Mara Vicol, Mihai Călin, Andreea Bibiri.

Radu Jude prezintă în premieră mondială scurtmetrajul „Potemkiniştii”, în programul „Quinzaine des Réalisateurs”, o secţiune paralelă a prestigiosului festival. Filmul scris şi regizat de Jude porneşte de la gestul de sfidare la adresa Rusiei făcut în 1905 de marinarii de pe Crucişătorul Potemkin, care au primit azil politic în România. În 2021, un sculptor (interpretat de Alexandru Dabija) încearcă să facă o lucrare inspirată de acest eveniment. „Potemkiniştii” este o comedie despre artă, istorie, memorie şi cinema. Alexandru Dabija şi Cristina Drăghici interpretează rolurile principale, producătoarea filmului fiind Ada Solomon.

Producătoarea Diana Păroiu face parte dintre cei mai dinamici şi în plină ascensiune 20 de producători europeni selectaţi de EFP (European Film Promotion) pentru a participa la programul „Producers on the Move”, program prestigios care se derulează de 22 de ani în cadrul Festivalului de la Cannes şi care îşi propune dezvoltarea coproducţiilor internaţionale, intensificarea schimburilor de experienţe, contribuind la crearea de noi reţele profesioniste de cel mai înalt nivel. De asemenea, Diana Păroiu este prezentă în festival cu lungmetrajul „Retour à Séoul”, ea fiind producătorul executiv desemnat de Aurora Films (producătorul francez al proiectului) să realizeze filmările pentru epilogul filmului, în România. Filmul va avea premiera mondială în cadrul secţiunii „Un Certain Regard”.

Actriţa Cosmina Stratan, cea care acum 10 ani, tot la Cannes, a fost revelaţia filmului lui Cristian Mungiu „După dealuri”, primind, alături de Cristina Flutur, Premiul pentru interpretare feminină, se regăseşte anul acesta în distribuţia lungmetrajului „Frère et sœur”, alături de Marion Cotillard şi Melvil Poupaud. Filmul, regizat de Arnaud Desplechin, va fi prezentat în Competiţia oficială a acestei ediţii a festivalului.

Regizorul Liviu Săndulescu participă, alături de scenarista şi actriţa Iulia Lumânare, la programul de dezvoltare de scenarii ScripTeast. Scenariul lungmetrajului „Roşu”, scris de Liviu Săndulescu împreună cu Iulia Lumânare, a fost selectat la cea de-a 16-a ediţie a ScripTeast din peste 60 de scenarii primite.

Lungmetrajul „Roşu” va fi regizat de Liviu Săndulescu, Iulia Lumânare va juca rolul principal şi va fi produs de Parada Film. ScripTeast, unul dintre cele mai eficiente workshopuri de formare pentru scenariştii experimentaţi din Europa Centrală şi de Est, ajută scenariştii selectaţi să fie mai bine conectaţi la piaţa europeană şi internaţională de film.