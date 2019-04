Mai rău ca la CRIZĂ: FMI anunță un 'moment delicat' și oferă cele mai mici estimări pentru economia globală, din ultimii 10 ani

Fondul Monetar Internațional (FMI) a făcut noi prognoze privind economia globală, care sunt cel mai mici de la criză până în prezent, iar Gita Gopinath, economistul șef al FMI, susține că economia globală trece printr-un „moment delicat”, informează BBC și Bloomberg.

Cu toate acestea, Gopinath, care a fost numită recent în funcție, nu a estimat o recesiune globală, într-o conferință de presă ținută la Washington, dar a susținut că „există multe riscuri” pentru economia globală, scrie mediafax.ro.

Citește și: Victorie pentru Klaus Iohannis! A câștigat războiul cu Ministerul Apărării

FMI a afișat, în evaluarea periodică asupra economiei mondiale, „World Economic Outlook”, o creștere globală de 3,3% pentru acest an și de 3,6% pentru 2020, în scădere de la 3,5% pentru 2019 și o menținere pentru anul viitor.

Revizuirea în scădere cu 0,2 puncte procentuale în privința creșterii globale este larg răspândită - economiile dezvoltate afectate includ SUA, Marea Britanie și zona euro.

Citește și: Lovitură pentru toți operatorii de telefonie mobilă! Aceștia sunt trași la răspundere

De asemenea, FMI estimează că economia britanică va crește cu 1,2% anul acesta, în scădere cu 0,3 puncte procentuale față de previziunile FMI din ianuarie, iar anul viitor cu 1,4%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de previziunile anterioare.

Revizuirile sunt în scădere marcantă, de 0,5 puncte procentuale, mai ales pentru Germania și Italia, care se află deja în recesiune, pentru Germania fiind de 0,8% pentru acest an, iar pentru Italia de 0,1% pentru acest an.

Citește și: Nimeni nu știa aceste detalii! Cum a câștigat Adelina Pestrițu primii bani și pe ce i-a cheltuit

FMI se așteaptă la performanțe scăzute în America Latină, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. În privința Chinei, FMI anunță o creștere de 6,3% pentru acest an, o creștere cu 0,1 puncte procentuale față de ianuarie, dar pentru anul viitor și-ar redus estimarea cu 0,1 puncte procentuale, la 6,1%.

Scăderile prognozate reflectă o încetinire în ultima parte a anului trecut, încetinire estimată să continue în prima jumătate a acestui an. Ulterior, ar trebui să se manifeste creșteri, ritmul continuând anul viitor. Cu toate acestea, Gopinath descrie această redresare ca fiind „precară”, prin faptul că depinde de multe economii în curs de dezvoltare, în special Turcia și Argentina.

Citește și: Victorie pentru Klaus Iohannis! A câștigat războiul cu Ministerul Apărării

În plus, volumul global al comerțului cu bunuri și servicii estte estimat să crească în acest an cu 3,4%, sub evoluția de 3,8% din 2018 și sub estimările FMI de 4% pentru 2019 din ianuarie, a arătat raportul fondului.