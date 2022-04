MAI, reacție după acuzațiile Emiliei Șercan: 'Condamnăm orice act de intimidare a jurnaliştilor şi susţinem independenţa acestora'

Ministerul Afacerilor Interne condamnă "orice act de intimidare a jurnaliştilor" şi îşi exprimă susţinerea pentru independenţa acestora.

"Susţinem cu fermitate libertatea presei şi dreptul la liberă exprimare ale oricărei persoane. Totodată, condamnăm orice act de intimidare a jurnaliştilor şi susţinem independenţa acestora. Societatea civilă şi mass-media sunt parteneri instituţionali care au un aport imens pentru buna funcţionare a MAI", se arată într-un comunicat transmis, marţi, AGERPRES, în contextul aspectelor vehiculate în spaţiul public care vizează ameninţarea jurnalistei Emilia Şercan.Potrivit comunicatului MAI, ministrul Afacerilor Interne "îşi exprimă încrederea că instituţiile cu atribuţii în investigarea cazurilor penale vor clarifica aceste aspecte, încurajându-le totodată să acţioneze cu celeritate"."Conform prevederilor Legii nr. 364/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, organele de cercetare ale poliţiei judiciare îşi desfăşoară activitatea sub conducerea, supravegherea şi controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire dispoziţiile acestuia. Şefii ierarhici superiori ai poliţiştilor nu pot să dea îndrumări sau dispoziţii privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens. Astfel, ministrul Afacerilor Interne nu are atribuţii în instrumentarea sau soluţionarea dosarelor penale. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt semnalate de către cetăţeni diverse aspecte care, în conformitate cu prevederile legale, sunt direcţionate spre soluţionare structurilor din cadrul MAI. Cazurile de natură penală sunt instrumentate conform legii sub autoritatea procurorului", se precizează în comunicat.De asemenea, Ministerul de Interne afirmă că "este relevantă implicarea jurnalistei Emilia Şercan în procesul de reformă demarat la nivelul Academiei de Poliţie "Alexandru-Ioan Cuza"". "Ministrul Afacerilor Interne îşi manifestă constant deschiderea faţă de preocupările reprezentanţilor mass-media, activitatea acestora având un impact pozitiv asupra instituţiei", mai arată sursa citată.Jurnalista Emilia Şercan a scris, luni, pe Facebook, că este supusă unor "acţiuni de discreditare şi intimidare" după data de 18 ianuarie, când "a dezvăluit că teza de doctorat a premierului este plagiată"."Am decis să denunţ public acţiunile de discreditare şi intimidare la care sunt supusă după 18 ianuarie 2022, data la care am dezvăluit că teza premierului României, Nicolae Ciucă, este plagiată. Am decis acest lucru pentru că jucătorul-cheie în această operaţiune este chiar statul român: o probă pe care am furnizat-o Poliţiei Române pentru a identifica autorul unei infracţiuni de violare a vieţii private a fost scursă din dosar în aceeaşi zi, iar ulterior a devenit baza unei ample operaţiuni de kompromat. Am acordat timp organelor de cercetare penală - Parchet şi Poliţie - să ancheteze scurgerea de informaţii pe care am reclamat-o la data de 18 februarie 2022. Vreme de 45 de zile nu am fost nici măcar audiată în dosarul deschis ca urmare a plângerii prin care am reclamat scurgerea de informaţii, iar timp de 19 zile Parchetul şi Poliţia au refuzat să îmi comunice numărul de înregistrare a dosarului penal", a scris Emilia Şercan.