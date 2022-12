Maia Sandu caută ajutor la Ambasadoarea SUA la ONU: Ce a discutat președinta R. Moldova cu Linda Thomas-Greenfield / Foto

Ambasadoarea americană la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a vorbit lșa Washington, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

"Am discutat despre provocările care ne așteaptă în această iarnă și despre modul în care guvernul SUA și ONU ne pot ajuta mai mult cu prioritățile noastre imediate și pe termen mediu pentru a ne ajuta să ne consolidăm independența energetică", a scris maia Sandu, pe Twitter.

Președintele Repiblicii Moldova, Maia Sandu, a discutat ieri, 5 decembrie, la Washington cu Președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nanci Pelosi. Oficialii au discutat despre dificultățile pe care le întâmpină R. Moldova și întreaga regiune din cauza războiului Rusiei contra Ucrainei, dar și despre soluțiile pentru a face față actualelor crize, conform deschide.md.

„Am subliniat importanța sprijinului SUA pentru consolidarea democrației în țara noastră și pentru avansarea reformelor, în special după ce am devenit stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am vorbit, de asemenea, despre riscurile de securitate regională și despre impactul crizei energetice asupra cetățenilor noștri și a economiei țării, și am spus că parteneriatul american este esențial pentru a le face față”, a spus Maia Sandu.

Pe final, Maia Sandu i-a transmis oficialului american aprecierea pentru experiența sa de peste trei decenii în politica americană, timp pe care l-a dedicat protecției și consolidării democrației în lume.

