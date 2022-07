Maia Sandu, după ședința Comisiei pentru Integrare: Nu avem dreptul la eșec

Președintele Maia Sandu a convocat în dimineața zilei de astăzi, 13 iulie, ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE).

În cadrul ședinței, membrii au discutat despre pașii pe care îi vor face în continuare autoritățile în contextul integrării europene, după obținerea de către Moldova a statutului de țară candidată la UE, transmite Știri.md.

"Am convocat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană care va coordona eforturile autorităților Republicii Moldova pe parcursul nostru european. Integrarea este cel mai important proiect național, am pornit pe acest drum pentru a le oferi cetățenilor perspectiva unui trai mai bun acasă. Acest proiect vizează eforturile statului, comunității de afaceri, societății civile și ale cetățenilor.

Prima ședință de constituire a Comisiei a avut loc la sfârșitul lunii aprilie, atunci când prim-ministrul Natalia Gavrilița a transmis prima parte a chestionarului completat.

În perioada care a urmat, Moldova a avansat și la 23 iunie a primit statutul de candidat. Acest statut acordat țării noastre este un drum clar de aderare. El ne oferă mecanisme de cooperare, acces la fonduri de preaderare și la alte instrumente", spune Sandu.

Șefa statului a mai declarat că membrii Comisiei au mai discutat despre pașii care trebuie să fie întreprinși, precum implicarea mai activă a societății civile, a mediului de afaceri și a altor actori.

Pașii respectivi țin de soluționarea condiționalităților privind statutul de țară candidată, vizează domenii precum reforma justiției, eliminarea influențelor oligarhice, legislația electorală etc.

"Domeniile menționate de Comisia Europeană sunt cele pe care le dorim să le îmbunătățim și noi. Am discutat toate aceste aspecte în ședință. Am atras atenția în special la progresele în combaterea corupției și recuperarea banilor furați. Am convenit pașii care trebuie să fie întreprinși de instituțiile de stat, am desemnat persoanele responsabile pentru fiecare domeniu", a spus Sandu.

Planul de acțiuni urmează să fie finalizat și adoptat până la sfârșitul lunii iulie, iar documentul va fi consultat pe larg cu societatea civilă.