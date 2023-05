Maia Sandu e mulțumită! Republica Moldova a depășit-o pe România la capitolul Libertății Presei

„Încântată să văd progresul R Moldova la capitolul Libertății Presei, elaborat de RSF ( n.r. - Reporters sans frontières). Ajungând pe locul 28 este o mărturie a angajamentului nostru față de valorile democratice și libertatea media. Vom continua să muncim pentru o societate deschisă și transparentă, care pune valoare pe o presă liberă”, a scris Maia Sandu pe Twitter.

Delighted to see Moldova's progress in @RSF_inter 2023 Press Freedom Index. Moving up to 28th place is a testament to our commitment to democratic values & media freedom. We'll continue working towards an open, transparent society that values a free press.#WorldPressFreedomDay