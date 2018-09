Maia Sandu, încurajată la Washington să continue lupta pentru democraţie în Republica Moldova

Liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) din Republica Moldova, Maia Sandu, se află la Washington, într-o vizită organizată cu sprijinul Institutului Republican Internaţional, Institutului Naţional Democratic şi al Fundaţiei Konrad Adenauer, informează miercuri Deschide.md, conform agerpres.ro.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Maia Sandu precizează că a avut o întrevedere cu Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa şi Eurasia, căruia i-a împărtăşit îngrijorările în legătură cu situaţia de la Chişinău şi care, potrivit liderei PAS, a îndemnat la "continuarea luptei pentru democraţie şi stat de drept" în Republica Moldova."I-am împărtăşit înaltului oficial american îngrijorările noastre privind derapajele antidemocratice ale guvernării de la Chişinău. Am explicat (...) viziunea noastră despre miza proceselor politice din Moldova, despre corupţia endemică ce sugrumă viitorul acestei ţări, precum şi despre modul în care oamenii luptă pentru libertate, democraţie şi un trai demn acasă', a scris şefa PAS pe contul ei de Facebook.Maia Sandu consideră că Republica Moldova se află într-un proces de regres democratic, fapt adus de asemenea la cunoştinţa lui Wess Mitchell. Potrivit postării sale de pe Facebook, Maia Sandu a enumerat câteva aspecte ale acestui regres, printre care "limitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor la întruniri, liberă exprimare, presă şi justiţie independentă." În opinia sa, "cel mai grav abuz îl constituie invalidarea unor alegeri democratice de către o justiţie subjugată politic".De asemenea, lidera PAS şi-a exprimat îngrijorarea privind riscurile de securitate din regiune în contextul diferendului transnistrean şi al conflictului din Ucraina, subliniind importanţa parteneriatului strategic al Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii. "Fiind cei mai credibili promotori ai valorilor euro-atlantice, am transmis determinarea noastră de a readuce Republica Moldova pe calea integrării în Uniunea Europeană. Am fost încurajaţi să continuăm eforturile noastre de a aduce Moldova pe făgaşul democraţiei şi al bunăstării", a subliniat Maia Sandu.