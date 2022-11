Maia Sandu, solidară cu poporul ucrainean după eliberarea orașului Herson de către armata ucraineană

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de solidaritate pentru poporul ucrainean, care sărbătorește eliberarea orașului Herson după retragerea armatei ruse.

Într-o postare pe Twitter , șeful statului moldovean a scris că „Moldova este solidară cu miile de oameni din Herson care celebrează eliberarea orașului”.

The Ukrainian???????? flag is waving again above #Kherson.#Moldova???????? stands in solidarity with the thousands of brave people from Kherson who are celebrating the liberation of the city!

The Ukrainian???????? flag is waving again above #Kherson.#Moldova???????? stands in solidarity with the thousands of brave people from Kherson who are celebrating the liberation of the city! — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 12, 2022

Armata ucraineană a reușit să intre în Herson după ce armata rusî s-a retras din oraș. Soldații au fost primiți cu urale ale localnicilor, fericiți că au scăpat de invadatorii. Ucrainenii din Herson au sărbătorit până târziu în noapte eliberarea orașului.