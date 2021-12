Luni, 13 decembrie 2021, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a adresat un mesaj cu ocazia celei de-a noua Conferințe de Crăciun, care a avut loc online.

Conferinţa anuală de Crăciun de la Ateneul Român, aflată de la bun început sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, este inspirată din celebrele Christmas Lectures inaugurate la Londra, în anul 1825, la Royal Institution. De atunci, aceste conferinţe au avut loc în Capitala Marii Britanii fiecare an, cu excepţia celui de al Doilea Război Mondial, iar începând din anul 1966 au fost difuzate de BBC, conform romaniaregala.ro

Precedentele conferinţe de Crăciun în România au fost susţinute la Ateneul Român de Sir Tom Kibble, Imperial College Londra (2013 – What is the World Made Of), Joseph Silk, Universitatea Oxford (2014 – From Here to Eternity), Gérard Mourou, École Polytechnique, Paris (2015 – „Breaking Through the Unknown – Extreme Light Science to Art”), Rolf Heuer, preşedintele Deutsche Physikalische Gesellschaft, Germania (2016 – „Science Bridging Cultures and Nations: Exploring the Early Universe“/ Ştiinţa – Punţi între culturi şi naţiuni: explorând universul timpuriu“, Emilian Dudaş, profesor la École Polytechnique-Palaiseau, director de cercetare la Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS) din Franţa și membru al Centrului de Fizică Teoretică (2017 – „Dimensiunile ascunse ale Universului“), academicianul Nicolae Victor Zamfir, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară (2018 – “Frontierele cunoașterii – Infrastructura luminii extreme și fizica nucleară), profesorul Guy Consolmagno, directorul Observatorului Astronomic al Vaticanului (2019 – “Lecțiile Astronomiei: lumi abandonate, idei astronomice care erau aproape corecte”), profesorul Albert László Barabási (2020 – “Formula. O știință a succesului”).