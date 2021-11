Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu, vizită în Marea Britanie

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au început miercuri o vizită cu caracter public în Marea Britanie.

În prima parte a zilei, Custodele Coroanei şi Principele Radu au vizitat Colegiul Regal de Apărare (RCDS). La vizită a luat parte ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Laura Popescu. Au fost prezenţi de asemenea preşedintele Consiliului Regal, Andrew Popper, cancelarul Casei Majestăţii Sale, Traian Sârcă, şi şeful de cabinet al Custodelui Coroanei, Liana Greavu, potrivit Agerpres.

Cuplul regal a fost întâmpinat de generalul-locotenent Sir George Norton, comandantul Colegiului Regal de Apărare, şi de generalul-maior Stephen McMahon, după care Custodele Coroanei şi Principele Radu şi cursanţii anului 2021 ai RCDS au purtat un dialog pe teme legate de actualitatea europeană şi euro-atlantică.

În România, NATO şi Uniunea Europeană sunt două organizaţii respectate imens, iar peste 80% din populaţia ţării nu ar concepe altceva decât apartenenţa la cele două organizaţii, a subliniat Principele Radu în intervenţia sa, accentuând că ''valorile pro-ocidentale s-au aflat mereu în fibra naţiunii române''.

Alteţa Sa Regală a evidenţiat rolul Familiei Regale în dezvoltarea şi promovarea stabilităţii României, amintind de personalitatea Regelui Mihai şi de legăturile suveranului cu Londra.

''Suntem o Familie Regală activă într-o ţară care, din punct de vedere constituţional, este o republică. Şeful statului în România este preşedinte ales. Nicăieri altundeva în Europa sau altundeva în lume nu este o Familie Regală activă atât de proeminent şi în prima linie a vieţii publice aşa cum avem în România. Şi acest lucru trebuie explicat, pentru că aceasta este de fapt cheia la întrebarea de ce ne aflăm aici astăzi (...). Modul în care vedem noi lucrurile este foarte original pentru că, în primul rând, noi nu îndeplinim un mandat de patru ani. În al doilea rând, noi nu suntem numiţi politic. Şi în al treilea rând, ceea ce facem noi se adaugă eforturilor instituţiilor române şi europene, nu contravine acestora şi nu se suprapune cu ele în vreun fel'', a explicat Principele Radu în faţa cursanţilor din acest an ai RCDS.

Pe de altă parte, Principele Consort a opinat că degradarea competenţelor constituie unul dintre motivele pentru care sunt tot mai greu de depăşit situaţii precum actuala criză sanitară la nivel global.

În februarie 2017, Colegiul Regal de Apărare a primit vizita Familiei Regale, iar în mai anul următor membrii Colegiului au vizitat Palatul Elisabeta.

Colegiul Regal de Apărare este parte a Academiei de Apărare a Regatului Unit şi constituie forma cea mai avansată de învăţământ a instituţiei. El a fost înfiinţat în anul 1927 de Winston Churchill, sub denumirea Imperial Defence College, sub care a funcţionat până în 1971, când a preluat numele actual.

În fiecare an sunt admişi la curs un număr de 90-100 de personalităţi. Cursurile durează un an şi se adresează militarilor superiori, corpului diplomatic, funcţionarilor publici şi oficialilor aflaţi în poziţii importante în Regatul Unit, Commonwealth şi alte ţări. Cursurile sunt axate pe subiecte politice, diplomatice, de securitate, sociale şi economice de un nivel strategic ridicat - nivel la care guvernele adoptă decizii pe aceste teme atât la nivel naţional, cât şi în interiorul comunităţii internaţionale. Subiectele sunt analizate pentru implicaţiile lor în termeni de strategie şi leadership. Participarea la cursurile RCDS are loc exclusiv pe bază de invitaţie.

În continuare, Principele Radu a fost oaspetele Asociaţiei Britanice Paralimpice, unde s-a întâlnit cu preşedintele-director general al organizaţiei, Mike Sharrock. Tot miercuri, Custodele Coroanei şi Principele Radu s-au întâlnit cu Lordul Primar al Londrei, Vincent Thomas Keaveny, la reşedinţa acestuia, Mansion House. Vincent Thomas Keaveny este al 693-lea Lord Primar al Londrei. La aceste întâlniri a luat parte şi ambasadorul României la Londra, Laura Popescu.

Legătura regală română cu Lordul Primar al Londrei are o tradiţie îndelungată. Prima oară, Regele Carol I şi Regina Elisabeta au fost oaspeţii Lordului Primar în anul 1874, când suveranilor României le-a fost oferit un dineu oficial la Guildhall. Regele Mihai s-a întâlnit cu trei succesivi Lorzi Primari ai Londrei, în anii 2011, 2012 şi 2013. Regele Mihai a fost distins cu titlul onorific de 'Freeman of the City of London'. Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu s-au întâlnit cu Lorzii Primari din anii 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2017, la Mansion House şi la Guildhall.

Miercuri seară, Majestatea Sa Custodele Coroanei şi Principele Consort au fost primiţi la Castelul Windsor de către Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a, întâlnirea având un caracter privat.

Aceasta este a şasea prezenţă externă a Familiei Regale a României în 2021, după vizita Principesei Sofia în Polonia în luna septembrie, participarea online a Principelui Radu la al 24-lea Summit economic eurasiatic Marmara de la Istanbul, în iulie, vizita în Italia şi vizita în Germania ale Principesei Sofia - ambele în octombrie - şi vizita Principelui Radu în Slovacia, în cursul acestei luni.

Prima vizită a Familiei Regale a României la Londra s-a desfăşurat în 1874, când Principele Suveran Carol I şi Principesa Elisabeta (Carmen Sylva) s-au întâlnit cu Principele şi Principesa de Wales (mai târziu Regele Edward VII şi Regina Alexandra). Prima vizită regală britanică în România a avut loc la Castelul Peleş, în 1888, când viitorul Rege Edward VII a fost oaspetele Regelui Carol I. Cele mai recente vizite regale române în Marea Britanie au avut loc în decembrie 2018 şi în decembrie 2019.