Majorarea plafonului alocat sprijinului cuplat pentru culturile de legume în spaţii protejate a fost arpobată de CE, anunţă ministrul Agriculturii

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, anunţă că reprezentanţii Comisiei Europene au aprobat solicitarea privind majorarea plafonului alocat sprijinului cuplat pentru culturile de legume în spaţii protejate, potrivit Agerpres.

"O veste bună pentru fermierii români! Comisia Europeană a aprobat solicitarea mea privind majorarea plafonului alocat sprijinului cuplat pentru culturile de legume în spaţii protejate! Astfel, am reuşit să reparăm eroarea Guvernării PSD de anul trecut, când aceştia au omis să notifice Comisia Europeană asupra sprijinului necesar pentru legumicultori", a scris Oros pe pagina sa de Facebook.În 5 aprilie, ministrul agriculturii scria pe reţeaua de socializare că anul trecut a fost diminuată suma pentru legumicultori şi, de aceea, a fost făcută o notificare la Bruxelles pentru a corecta această eroare.

"Anul trecut, în august, s-au fixat plafoanele pentru sprijinul cuplat vegetal care se va da în ace astă lună. La 1 august, conducerea ministerului de atunci a comunicat sumele la Bruxelles. La legumicultură au schimbat suma diminuând mult ceea ce li se cuvenea legumicultorilor. Anul acesta am încercat să facem o notificare la Bruxelles să corectăm acea eroare de anul trecut. Nu ştiu dacă vom reuşi să rezolvăm această inexactitate, această bâlbă de anul trecut. Mi-ar fi plăcut ca vehemenţa cu care este atacat acum ministerul, într-o situaţie de criză în care trebuie să ne ocupăm de toată lumea, să fi fost anul trecut când se putea corecta. Noi am notificat acum Comisia Europeană deşi nu este un obicei, pentru că toate modificările se puteau face până la sfârşitul anului. Am fi dorit să fi fost sesizaţi măcar în noiembrie când am venit la minister. Cu siguranţă, dacă nu reuşim să modificăm sumele, o să găsim resurse de la bugetul naţional. Este o bâlbă făcută în 1 august 2019", menţiona ministrul Agriculturii.