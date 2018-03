Mălin Bot A PIERDUT procesul cu Mircea Badea, Radu Tudor, Mugur Ciuvică și Antena 3: Le ceruse 250.000 de euro, iar acum e DATOR

Mălin Bot a pierdut procesul cu Mircea Badea, Radu Tudor, Mugur Ciuvică și Antena 3! Curtea de Apel București a decis, definitiv, că Bot, care ceruse 250.000 de euro de la jurnaliști și postul de știri, nu doar că nu are niciun temei legal în cererea sa, ci, mai mult, are de plătit cheltuielile de judecată. Asta, după ce Bot câștigase la judecata de fond.

”Crede-mă, o să îi dai până la ultimul leu! Bot a luat cum il cheama de la justitia cu care umbla in gura non stop. Javra, a hotarat onorata instanta ca ai sa ne dai bani. Si mie si lui Ciuvica. Javra! P..S. Avocatul nostru in aceasta speta a fost Mihai Mustaciosu. Rulz!!!!!!”, a fost mesajul lui Mircea Badea pentru fostul jurnalist de la Evenimentul Zilei.

Iată minuta ședinței de judecată:

”Respinge ca nefondat apelul reclamantului. Admite apelurile pârâţilor. Schimbă sentinţa în sensul că respinge în tot acţiunea.Obligă apelantul reclamant la plata sumei de 110 lei reprezentând cheltuieli de jduecată, către fiecare din apelanţii pârâţi. Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

Document: Hotarâre 26.03.2018”, se arată în soluția pe scurt întocmită de judecători.

