Mama care a filmat viermi în pateu la pediatrie face noi dezvăluiri: Am mai făcut selfie cu un gândac, am filmat două ploșnițe vii

Mama care a filmat cina cu viermi de la Spitalul de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca a venit vineri cu noi dezvăluiri, scrie Mediafax.

Ana Vădean a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, într-o conferință de presă susținută în fața Spitalului de Urgență pentru Copii, că a fost internată cu copilul ei, care avea pneumonie, la Pediatrie 1 și că pateul cu viermi l-a primit de la spital.

„Eu nu fac parte din niciun partid, nu fac politică, am fost doar o mamă internată cu copilul la Pediatrie 1, bolnav de pneumonie, iar după 3 zile a luat rotavirus. Pateul l-am primit seara la cină, nu l-am băgat în sertar, l-am ținut cam o oră, apoi i-am arătat asistentei că are un vierme și nu știam ce să fac, mi-a spus să nu îl arunc, ci să-l păstrez pentru probe. A venit medicul și i-am spus că nu vreau să fac nicio plângere, ci să plec acasă cât mai repede, iar replica sa a fost, . Medicul are rolul de a vedea starea de sănătate, nu de a pune presiune pe mine pentru a da sau nu declarații”, a spus Vădean.

Aceasta susține că a fost insultată și jignită de reprezentanții spitalului, reclamând faptul că, după incident, nimeni nu și-a cerut scuze.

„Eu am filmat viermele și pateul și am trimis filmulețul unei prietene. Eu am mai făcut un selfie cu un gândac într-o seară, apoi am filmat două ploșnițe vii pe scări, ca un fel de glumă. Dar faza cu viermele și pateul mi-a pus capac și cel mai tare m-au durut afirmațiile nefondate ale spitalului, că m-au defăimat. Nu știu, m-au văzut că nu sunt mai bine îmbrăcată, dar chiar nu suntem proști, am făcut o facultate, nu se poate așa ceva. Am un handicap motor, dar nu trebuie să ne calce în picioare”, a mai spus mama.

Ana Vădean a subliniat că merele, de care spuneau cei de la spital că ar fi fost ținute în sertar și de acolo ar fi putut proveni viermele, le-a primit tot de la spital, nu le-a adus de acasă și nu le-a ținut în sertar, ci în frigider.

După externarea din spital, femeia a depus plângere în scris la DSP Cluj, așteptând un răspuns.

Vezi si: VIDEO Râzi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților USR la Consiliul General al Capitalei, se prezintă ca 'Mica Sirenă, cam oligofrenă' .

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, cel care făcut public cazul cinei cu viermi, a declarat la rândul său, în aceeași conferință de presă, că autoritățile au pus presiune pe părinții care au dezvăluit situațiile din Spitalul de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca pe motiv că afectează imaginea unității medicale.

„Am făcut un apel la Ministerul Sănătății, la DSP să ia măsuri ca, până vom vedea un spital de copii monobloc la Cluj-Napoca, în aceste secții să avem curățenie. Din informațiile mele, spitalul a fost amendat cu 3000 de lei de DSP Cluj. Vreau să avertizez orice funcționar public care amenință și șantajează părinții, că le voi face plângere penală”, a spus Ungureanu.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Cluj, Valentin Jucan, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că Spitalul de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca este în subordinea CJ Cluj, astfel încât roagă toate persoanele, părinții care întâmpină anumite neplăceri, care constată lipsuri în organizarea sanitară, să sesizeze instituția, dar și DSP Cluj, fără nicio rezervă.

„Dacă părinții susțin că externarea le-a fost condiționată de nedepunerea unei plângeri, dacă au o probă în acest sens, să vină să sesizeze atât CJ Cluj, instituție care nu tolerează astfel de lucruri, cât și organele de anchetă”, a spus Jucan.

În ceea ce îl privește pe deputatul Emanuel Ungureanu, Jucan a afirmat că acesta nu a fost la Consiliul Județean Cluj în ultimii trei ani și nici nu a fost interesat să își arate disponibilitatea de a sprijini sistemul de sănătate aflat în coordonarea CJ.

„Am primit doar atacuri. În ceea ce privește spitalul pediatric monobloc, deputatul Ungureanu nu a mișcat un deget pentru a facilita obținerea unui teren, nu a inițiat un proiect de lege pentru obținerea terenului necesar. Suntem, deja, în campanie electorală, și cred că nimeni nu ar trebui să își construiască o astfel de campanie folosindu-se de copii”, a spus Jucan.

Acesta a precizat că CJ Cluj a identificat un teren în Cluj-Napoca unde se va construi în 5 ani un spital monobloc de pediatrie de ultimă generație, din fonduri europene.