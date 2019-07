Man Booker Prize 2019: Elif Shafak, Margaret Atwood, Salman Rushdie se află pe lista lungă de nominalizări

Volume semnate de scriitori celebri, precum Elif Shafak, Margaret Atwood și Salman Rushdie, se află pe lista lungă de nominalizări la ediția de anul acesta a Man Booker Prize, una dintre cele mai prestigioase distincţii literare din lume dedicate autorilor care scriu în limba engleză, potrivit Mediafax.

Pe aceeași listă se află un roman de 1.000 de pagini format dintr-o singură frază, "Ducks, Newburyport", de Lucy Ellmann. Este vorba despre un monolog al unei femei casnice din Ohio, care vorbește despre subiecte diverse, de la meniuri de petrecere la America lui Donald Trump. Fraza este spartă doar de câteva ori, printr-o poveste paralelă scrisă din perspectiva unei pume.

Lista celor 13 romane selectate anul acesta include un debut, Oyinkan Braithwaite, cu volumul "My Sister, The Serial Killer", potrivit The Telegraph.

Romanul cu care a fost selectată Margaret Atwood, "The Testaments", este continuarea bestsellerului "Povestea slujitoarei/ The Handmaid’s Tale", iar subiectul este ținut secret. Juriul care a făcut nominalizările a semnat, de altfel, o clauză de confidențialitate pentru a nu dezvălui nimic despre noul roman.

Opt dintre cei 13 scriitori selectați pentru premiul Man Booker 2019 sunt femei.

Citește și: Lungmetrajul 'The Dead Don't Die' va deschide cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul

Astfel, lista scurtă de nominalizări este formată din Margaret Atwood (Canada) - "The Testaments", Kevin Barry (Irlanda) - "Night Boat to Tangier", Oyinkan Braithwaite (Marea Britanie/ Nigeria) - "My Sister, The Serial Killer", Lucy Ellmann (SUA/ Marea Britanie) - "Ducks, Newburyport", Bernardine Evaristo (Marea Britanie) - "Girl, Woman, Other", John Lanchester (Marea Britanie) - "The Wall", Deborah Levy (Marea Britanie) - "The Man Who Saw Everything", Valeria Luiselli (Mexic/ Italia) - "Lost Children Archive", Chigozie Obioma (Nigeria) - "An Orchestra of Minorities", Max Porter (Marea Britanie) - "Lanny", Salman Rushdie (Marea Britanie/ India) - "Quichotte", Elif Shafak (Marea Britanie/ Turcia) - "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World" și Jeanette Winterson (Marea Britanie) - "Frankissstein".

Lista scurtă de nominalizări va fi anunțată pe 3 septembrie, iar câștigătorul, pe 14 octombrie.

Anul trecut, Man Booker Prize a revenit scriitoarei nord-irlandeze Anna Burns, pentru romanul "Milkman".

Premiul Man Booker, în valoare de 50.000 de lire sterline, este acordat anual din 1969, fiind dedicat scriitorilor de orice naționalitate care scriu în limba engleză și publică în Marea Britanie sau Irlanda. Înainte de 2014, premiul era rezervat doar autorilor din Marea Britanie, Irlanda, Zimbabwe și țările Commonwealth.

Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără autori celebri, precum Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Ben Okri, Hilary Mantel şi Thomas Keneally.