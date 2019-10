Manager-ul echipei Arsenal: 'În Franța mi-a plăcut foarte mult Fabinho. Juca la Monaco și am vrut să-l aduc la PSG'

Unai Emery, manager-ul echipei Arsenal, a dezvăluit că a intenționat să îl transfere pe mijlocașul brazilian Fabinho, însă acesta a preferat să meargă la Liverpool, în vara anului 2018, potrivit Mediafax.

Emery a fost un admirator al lui Fabinho încă de când acesta o pregătea pe Paris Saint-Germain, iar brazilianul evolua pentru AS Monaco. Tehnicianul a declarat că a intenționat să-l aducă pe mijlocaș la ambele cluburi, însă tentativa sa nu a reușit.

De asemenea, Emery a dat exemplul Fabinho, spunând că și acesta a necesitat un timp de adaptare mărit, precum Dani Ceballos și Nicolas Pepe, jucători sosiți în această vară la Arsenal, dar care nu și-au arătat potențialul.

"Am cheltuit bani pentru Pepe, dar are nevoie de timp pentru a se adapta la Premier League. De exemplu, în Franța mi-a plăcut foarte mult Fabinho. Juca la Monaco și am vrut să-l aduc la PSG. Când am ajuns aici, numele său era pe listă, dar a semnat cu Liverpool. În primele șase luni nu a jucat, a fost vorba de adaptare. Dar acum e extraordinar și vreau să se întâmple la fel cu Dani Ceballos și Pepe", a declarat Unai Emery, potrivit Sky Sports.

Fabinho a fost transferat de Liverpool în 2018, de la AS Monaco, pentru 45 de milioane de euro. În cele 55 de partide disputate până în prezent, brazilianul a acumulat un gol și patru pase decisive, trecându-și în cont Liga Campionilor și Supercupa Europei.