Managerul general al FCSB, Mihai Stoica: 'Patronul a cumpărat 10 la sută din Perianu şi Popescu şi a mărit contractele lui Man, Coman şi Moruţan'

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, joi, că nu este cazul să se discute despre probleme în ceea ce priveşte situaţia financiară a clubului, având în vedere faptul că patronul grupării a mărit contracte şi a cumpărat procentele rămase pentru unii jucători, potrivit news.ro.

“Luni, patronul echipei a cumpărat cu o sumă importantă 10 la sută din Ovidiu Perianu şi 10 la sută din Octavian Popescu, procentele care rămăseseră la clubul care i-a crescut. Tot în această săptămână patronul echipei a mărit contractele unor jucători: Dennis Man, Florinel Coman, Olimpiu Moruţan şi cred că urmează Florin Tănase. Nu are sens să discutăm despre situaţia financiară a clubului după ce v-am dat aceste informaţii”, a spus Stoica.

Mihai Stoica a precizat că Adrian Petre urmează să fie împrumutat la alt club. “E posibil să fie prima operaţiune pe care o realizez de când mi-am preluat funcţia. Ne-am înţeles cu un club pentru împrumutul cu opţiune de cumpărare al lui Adrian Petre. Din ce am discutat cu el şi cu agentul lui sunt şi ei de acord, mai lipsesc semnăturile”.

Stoica a vorbit şi despre eliminarea FCSB din Liga Europa: “Nu este nicio dezamăgire pentru mine că am fost eliminaţi din Liga Europa, pentru că nu am fost eliminaţi fotbalistic. Noi am fost eliminaţi pentru că am fost, lângă Flamengo şi Al Hilal, echipele alese să aibă 15, 19, 20 de jucători infectaţi. Aşa a fost să fie. Fiţi siguri că ne-am luat toate măsurile, dar nu se poate face nimic cu acest virus. Cei de la CFR o ştiu, cei de la Dinamo o ştiu, să sperăm că nu se va mai întâmpla cu niciun club. Să se descopere vaccinul şi să scăpăm cu toţii de perioada asta atât de ciudată”.