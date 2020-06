Managerul jucătorului de tenis Dominic Thiem dă vina pe Djokovic pentru organizarea Adria Tour: 'O competiţie care nu era necesară'

Managerul jucătorului austriac de tenis Dominic Thiem, Herwig Straka, spune că turneul Adria Tour, organizat de Novak Djokovic, nu era neapărat unul necesar chiar dacă pe fond intenţiile au fost bune, considerând că vina pentru cele întâmplate îi revine în mare parte numărului 1 mondial.

''Principala vină o poartă Djokovic. E adevărat, au concurat şi alte aspecte, dar el a fost principalul. Au existat intenţii bune în prealabil, o acţiune caritabilă, ok, dar lucrurile au curs apoi într-o direcţie greşită, s-a mers mai mult spre un eveniment publicitar. Până la urmă, e clar că a fost o prostie, chiar dacă evenimentul s-a putut desfăşura. Djokovic e singurul care ar trebui să-şi ceară scuze pentru asta'', a spus Straka, potrivit dpa, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Alexandru Rafila, adevărul despre manipularea testărilor! Există această posibilitate?

Thiem, Nr.3 mondial, care a participat la prima etapă a turneului Adria Tour de la Belgrad, şi-a făcut autocritica la câteva zile după testarea pozitivă la coronavirus a mai multor jucători, între care Djokovic.

Prezent la Belgrad în urmă cu două săptămâni la prima etapă a Adria Tour, turneu anulat apoi după ce mai mulţi jucători s-au infectat cu Covid-19, Thiem a anunţat că a fost testat de cinci ori în ultimele zece zile, iar rezultatul a fost negativ de fiecare dată.

"Am fost în stare de şoc când am auzit ce s-a întâmplat la Adria Tour. Noi am jucat fără public timp de săptămâni, deci am fost fericiţi să avem fani la această competiţie. Am avut încredere în măsurile instituite de guvernul sârb privitor la Covid-19, dar am fost prea optimişti", a declarat Thiem, reîntors în ţara natală.

Citește și: El este noul director interimar al Unifarm! A picat examenul cu 5,50

"Comportamentul nostru a fost o greşeală. Noi am acţionat de o manieră prea euforică. Sunt extrem de dezolat. Doresc însănătoşire grabnică tuturor persoanelor care au fost infectate", a adăugat Nr.3 mondial.

Finala turneului de tenis de la Zadar, din cadrul Adria Tour, a fost anulată, duminica trecută, după ce bulgarul Grigor Dimitrov a anunţat că a fost testat pozitiv la noul coronavirus.

Luni, un alt participant la această competiţie, croatul Borna Coric, numărul 33 mondial, a dezvăluit că este infectat cu Covid-19.

Circuitul Adria Tour, organizat de Djokovic în Balcani pentru a strânge bani în scopuri caritabile şi pentru a oferi unor jucători meciuri într-un sezon competiţional suspendat din martie până în august din cauza pandemiei de coronavirus, a început cu etapa de la Belgrad, câştigată de Thiem, şi ar fi urmat să continue cu o a treia etapă, în Bosnia (Banja Luka, 3/4 iulie), după ce turneul din Muntenegru (27/28 iunie) a fost anulat.