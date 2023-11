Managerul Spitalului Colțea critică 'ordonanța austerității': 'Sunt în ea lucruri care împiedică progresul/ Sistemul medical nu e un lux, e o necesitate'

Dr. Bogdan Furtună, managerul Spitalului Colţea din Capitală, a vorbit într-un interviu acordat News.ro despre Ordonanţa 90/2023 de reducere a cheltuielilor bugetare şi despre impactul pe care aceasta îl are, în opinia sa, asupra proiectelor de dezvoltare aflate acum în derulare la nivelul spitalului. În acest sens, managerul unităţii medicale spune că este posibil să fie îngreunată plata unui aparat RMN extrem de necesar spitalului şi că este posibil şi ca alte proiecte de dotare cu aparatură medicală performantă să fie blocate tocmai din cauza imposibilităţii de a le achita la timp.

„Este chinuitor să ştii sau să vezi că faci ceva şi nu reuşeşti să duci la bun sfârşit. Sunt unele lucruri în acea Ordonanţă care împiedică progresul. Zic progresul pentru că Spitalul Colţea este un spital hemato-oncologic cu preponderenţă şi noi avem nevoie de echipamente şi aparatură medicală care nu au fost puse la dispoziţie de vechile conduceri şi aşa mai departe şi acum am ajuns la nivelul în care să updatăm tot ceea ce avem nevoie ca aparatură medicală la nivelul spitalului, să ajungem şi noi în 2023, şi uite că am ajuns în 2023 şi ne-am împotmolit. De ce? Din cauza unei legi care nu pot să spun că e rea, dar trebuie să ţinem cont că sunt anumite paliere care ar trebui exceptate şi aici vorbim de sistemul sanitar.

Poate nu în totalitate, ar trebui exceptat, dar acolo unde arde şi ne îngreunează activitatea şi dezvoltarea noastră, din punct de vedere medical, din punct de vedere al condiţiilor hoteliere, al diagnosticării şi tratamentului oricărui pacient, spun că este bine să se ţină cont şi de acea notă de fundamentare pe care am făcut-o cu perspectiva unui memorandum către domnul prim-ministru şi către primarul în funcţie, căruia i-am cerut susţinerea. Datoria Ministerului Sănătăţii în momentul în care s-a dat Ordonanţa asta era să spună şi ceea ce se va întâmpla în sistemul sanitar dacă se va adopta Ordonanţa 90 şi în sistemul sanitar”, a spus managerul Spitalului Colţea.

Licitaţia pentru RMN-ul necesar spitalului Colţea a fost terminată şi proiectul implementat, a explicat dr Bogdan Furtună, urmând ca piesele aparatului să ajungă rând pe rând la unitatea sanitară. Este posbil însă ca plata aparatului să fie îngreunată sau să nu aibă loc anul acesta, situaţie care s-ar putea aplica şi în cazul altor aparate noi care ar trebui să ajungă curând la spital, precum un mamograf nou, de exemplu.

„Este foarte importantă în hematologie şi oncologie partea de radiologie şi imagistică medicală. A fost un lucru primordial pe care l-am făcut când am ajuns în Spitalul Colţea, CT-ul pe care l-am luat la câteva luni după ce am venit, acum încercăm să instalăm RMN-ul, după o licitaţie care a fost câştigată, a fost şi implementat proiectul, o să ne împotmolim la plăţile facturilor şi atunci ştiţi că dacă ajungi să faci credite de angajament pentru anul viitor, e legal dar nu e tocmai cea mai bună variantă, e o chestie mai mult de asumare a unui ordonator de credite. Să spunem că în cazul meu îmi asum, dar sunt manageri care nu-şi asumă aceste lucruri pentru că ar trebui fiecare să explice şi Curţii de Conturi, sunt multe instituţii care pot controla.

Licitaţia pentru RMN este câştigată, este semnat contractul, este în curs de implemenentare în sensul că am început să montăm şi să vină aparatul de RMN, el vine pe bucăţi oarecum, cu siguranţă în câteva săptămâni poate fi pus în funcţiune, teama mea este că nu vom reuşi să îl plătim anul ăsta, nu vom reuşi să plătim restul aparaturilor medicale pentru că am schimbat toată radiologia convenţională în spital. Pentru că facem partea de chirurgie mamară, evident că ne trebuia un mamograf nou, pentru că avem un mamograf din 2009, l-am mai ajutat noi să-l ţinem în viaţă, a fost resoftat. Ne trebuie un aparat care să fie la nivelul cerinţelor şi la nivelul puterii de diagnosticare din 2023. Este o licitaţie teminată anul ăsta, dar cu care iarăşi am emoţii că nu o să putem să o ducem la bun sfârşit”, a explicat dr. Furtună.

Peste 60 de milioane de lei, aparatură şi proiecte noi, printre care un compartiment de citogenetică moleculară, la Spitalul Colţea. Multe dintre proiecte ar putea fi îngreunate, a spus managerul spitalului. Este posibil să fie afectată inclusiv asigurarea tipizatelor la nivelul spitalului, a mai precizat acesta.

„RMN-ul este vreo 16 milioane de lei, diferenţa de aparatură, nu vorbim doar de radiologie, vorbim de exemplu şi de partea de hematologie unde îmi doresc să facem până la sfârşitul anului un compartiment de citogenetică moleculară, foarte important pentru o secţie de hematologie, aşa cum e cea din Colţea, mai sunt şi alte secţii care trebuie updatate, suma totală pe care noi o avem de investit anul acesta este de 45 de milioane de lei, în afară de RMN, în jur de 16 milioane. Vă daţi seama, sunt bani pe care primăria ni i-a dat, ni-i i-a aprobat în Consiliul General, dar ne întâmpinăm cu ceea ce putem să plătim ca medie a celor zece luni care s-au scurs.

Nu este vorba numai despre aparatură, cea mai mare probemă, pare că nu e mare, dar este foarte mare, este cea a tipizatelor. Noi în activitatea medicală avem o fişă de observaţie, avem nişte consimţăminte, avem nişte rezultate, nişte scrisori medicale de dat, bilete de externare, consumă cartuş, hârtie şi aşa mai departe. Noi în momentul în care nu avem măcar aceste unelte o să trebuiască să spun pacientului: ”Când veniţi la externare, să aduceţi şi 10 foi”. Totuşi, sistemul medical nu e un lux, sistemul medical e o necesitate”, a declarat pentru News.ro Dr. Bogdan Furtună, managerul Spitalului Colţea din Capitală.

INFO PLUS

În cursul zilei de luni conducerea ASSMB şi managerii celor 19 spitale din Capitală aflate în subordinea acestei instituţii au atras atenţia printr-un memoriu că măsurile impuse prin Ordonanţa de reducere a cheltuielilor din sectorul bugetar riscă să submineze fundamentul sistemului sanitar, punând în pericol sănătatea şi viaţa pacienţilor. Memoriul este adresat Guvernului - prim-ministrului Marcel Ciolacu, ministrului Sănătăţii, ministrului Finanţelor, Marcel Boloş, cu solicitarea de a fi efectuate „toate demersurile legale necesare, în vederea iniţierii şi adoptării unui act normativ prin care să se modifice OUG nr. 90/2023, în sensul stabilirii unei derogări/exceptări de la aplicare Art. I alin. (1) şi de la Art. II alin. (1), în ceea ce priveşte achiziţiile şi cheltuielile destinate unităţilor sanitare publice”.