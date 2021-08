Manchester United: Ole Gunnar Solksjaer, favorabil venirii lui Cristiano Ronaldo

Antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, s-a arătat favorabil venirii lui Cristiano Ronaldo la echipa sa, dând de înţeles că "diavolii roşii" ar putea încerca să obţină semnătura fotbalistului portughez, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Noi am avut întotdeauna un contact bun. Ştiu că şi Bruno (Fernandes) a vorbit cu el. Dacă este să plece de la

Juventus, ştie că suntem aici", a declarat vineri tehnicianul norvegian într-o conferinţă de presă."Nu credeam că Cristiano va pleca. Sigur, au existat speculaţii în ultimele zile", a explicat Solksjaer, care a fost destul de vag.Cristiano Ronaldo a evoluat la United între 2003 şi 2009. Sub comanda lui Sir Alex Ferguson, el a câştigat prima sa Ligă a Campionilor în 2008, anul în care a obţinut în premieră Balonul de Aur."Cristiano a fost o legendă a acestui club. Este cel mai mare jucător din toate timpurile dacă vreţi părerea mea", a spus Solksjaer, care a fost coechipier cu portughezul între 2003 şi 2007.Cristiano Ronaldo "nu are intenţia să continue la Juventus", a anunţat vineri antrenorul echipei din Torino, Massimiliano Allegri, într-o conferinţă de presă.Venit în 2018 la Juventus de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, în vârstă acum de 36 de ani, mai are un an de contract, însă viitorul său a făcut obiectul tot mai multor speculaţii, atacantul nefiind titular în primul meci din noua ediţie de campionat.