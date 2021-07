Mancini după victorie: Băieţii au fost minunaţi. Suntem fericiţi

Selecţionerul Italiei, Roberto Mancini, a declarat, după câştigarea Campionatului European la lovituri de departajare în finala cu Anglia, că jucătorii săi au fost minunaţi, potrivit news.ro.

“Am fost buni. Am primit gol repede şi am fost în dificultate, dar apoi am dominat. Băieţii au fost minunaţi. Este o victorie importantă pentru toată lumea şi pentru toţi fanii. Suntem fericiţi”, a spus Mancini la Rai Sport.

Reprezentativa Italiei a câştigat, duminică seară, pe Stadionul Wembley din Londra, Campionatul European de fotbal, învingând în finală Anglia, scor 4-3 în urma loviturilor de departajare.

Citește și: Stârnit de JUDECĂTORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...

Pentru englezi a deschis scorul Luke Shaw, în minutul 2. Italienii au egalat prin Bonucci, în minutul 67.

La finalul prelungirilor, s-a trecut la loviturile de departajare, scorul fiind 1-1.

La loviturile de departajare, pentru Italia au marcat Berardi, Bonucci şi Bernardeschi. Au ratat Belotti şi Jorginho.

Pentru Anglia au marcat Kane şi Maguire. Au ratat Rashford, Sancho şi Saka.