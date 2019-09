Manea a refuzat CFR Cluj deoarece 'nu mai voia să fie înjurat' - Detaliile deciziei jucătorului

Gigi Becali a declarat, joi, la ProX, că fotbalistul Cristian Manea a refuzat CFR Cluj şi a ales să joace la FCSB deoarece “nu mai voia să fie înjurat”, potrivit NEWS.ro.

“Manea de ce n-a mai vrut să meargă la CFR? De ce a ales să vină la noi? Omul nu mai voia să fie înjurat”, a spus Becali.

El a menţionat că nu este de acord cu un antrenor care înjură jucătorii. “Eu îi critic când joacă prost şi îi laud când joacă bine, ca un părinte care când nu eşti cuminte tatăl tău te ceartă. Eu ce am spus? La mine nu poate veni un antrenor chiar dacă câştigă Liga Campionilor dacă înjură oameni. (…) Eu rezum totul la bani. Pe Benzar l-am luat cu 700 l-am vândut cu 2 milioane. L-am luat pe Coman cu 3 milioane am ofertă de opt milioane. Cei de la CFR au luat 600.000. Bravo lor, că i-a înjurat. Dar vedem pe termen lung care este suma de bani pe care o încasez eu, care e suma de bani pe care o încasează ei. La ora asta luaţi-o pe CFR şi vedeţi datoriile şi luaţi-o pe FCB şi vedeţi”.

Becali a mai spus că nu a urmărit meciul câştigat de CFR Cluj în faţa echipei Lazio Roma, în Liga Europa. “Nu m-am uitat la meci, am zis că nu era ceva care să mă intereseze. Am văzut la minutul 30 cred că am dat la ei, era 1-0 pentru Lazio, după aia am mai dat şi era 1-1, după aia am auzit că s-a terminat 2-1. Nu mă interesează CFR. Mă interesează când joacă în campionat, când sunt în luptă cu ei. Aseară nu mi-a convenit nu că au câştigat, că au câştigat 600.000”, a afirmat el.

Gigi Becali a precizat că se teme de CFR Cluj în perspectiva meciului de campionat de duminică. “Normal să fim favoriţi, jucăm acasă, dar să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Nu mi-a fost frică de Viitorul, nu mi-a fost frică de Craiova. Dar de CFR mi-e teamă, pentru că sunt puternici. Dacă revine Man nu îmi mai este teamă de ei. Nu poate juca, adică poate să joace puţin. Cu CFR trebuie să folosim cel mai tare lot. Este cea mai puternică la ora asta, inspiră forţă, şi singurii care îi putem detrona suntem noi. Pot să fie 25.000 de spectatori la meci”, a adăugat Becali.

Meciul FCSB – FC Viitorul, din etapa a zecea a Ligii I, este programat duminică, la ora 20.30.