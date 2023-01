'Maniacul din Angarsk' vrea să lupte în Ucraina. Criminalul care a ucis 80 de oameni susține că vrea să se înroleze voluntar în armata rusă

Fostul ofițer de poliție Mihail Popkov, care ispășește o condamnare pe viață pentru uciderea a 80 de persoane, a declarat pentru Vesti Irkuțk că este pregătit să meargă la război, a informat canalul rusesc TV Rain (Dozhd).

Ucigaşul în serie Mihail Popkov, supranumit „Maniacul din Angarsk”, a fost condamnat pentru că a omorât 79 de femei și un alt polițist, iar recent a mărturisit alte două crime, după ce a fost dus dus pentru noi declarații la Irkuțk.

Întrebat de un jurnalist care sunt aspirațiile sale Popkov a răspuns: „Să mă înrolez în armată".

El a adăugat însă că nu îl încântă ideea unui șanț înghețat, așa că ar prefera să meargă în Ucraina după luna februarie: „Probabil că aș accepta fără să mă gândesc de două ori. Doar că după o cameră caldă să fii acum într-un șanț rece, cât poate rezista un om acolo?".

„Maniacul din Angarsk” a adăugat că „s-ar putea să nu i se ofere" să participe la război.

In Russia, an ex-cop serial maniac who murdered 80 women, wants to join Wagner. He told about this in an interview with the OFFICIAL Russian TV channel.



He believes that his military specialisation is "in demand". Official media have no problem speaking to this individual. pic.twitter.com/Vjk0OpKpNr