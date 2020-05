Manuel Neuer: 'Într-un meci fără public, minutele ni se par întotdeauna foarte lungi'

Portarul Manuel Neuer a revenit cu echipa lui, Byern Munchen, în competiţie, după pauza forţată de pandemia de coronavirus. Meciurile din Bundesliga se joacă fără spectatori, iar Neuer spune că în asemenea partide timpul trece mai greu, potrivit news.ro.

"Într-un meci fără public, minutele ni se par întotdeauna foarte lungi, avem impresia că meciul durează mai mult. Suntem bucuroşi că am dominat meciul. În ceea ce priveşte jocul, am putea să o facem mai bine, dar merităm victoria obţinută. Este o problemă de motivaţie, de stare de spirit şi de conştientizare a partidei pe care o jucăm pentru a gestiona atmosfera fără spectatori. Cred că am fost acolo încă de la început, chiar dacă în joc nu am arătat ceea ce avem mai bun, dar vom reuşi să ne îmbunătăţim", a declarat Neuer.

Formaţia Bayern Munchen a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Union Berlin, într-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Germaniei, prima de după o pauză de două luni cauzată de pandemia de coronavirus.

Golurile au fost marcate de Lewandowski ’40 (penalti) şi Pavard ’80.

Această etapă era programată iniţial la 13-15 martie.