Mara, supărat de criticile după Rennes-CFR Cluj: Nu ştiţi să respectaţi nişte valori!

Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a fost foarte supărat că echipa ardeleană a fost criticată de comentatorii postului Telekom Sport după victoria înregistrată la Rennes, în Liga Europa.

"Nu mai suntem mulţumiţi când avem şase puncte în Europa League, când obţinem trei puncte pe terenul lui Rennes, o echipă puternică din Franţa. Suntem, aşa, Barcelona, Real Madrid? Aşa mi se pare că suntem noi în fotbalul românesc. Eu cred că e o performanţă să obţii o victorie, sunt trei puncte importante pentru CFR, pentru România, eu cred că cu asta ar trebui să rămânem şi să fim bucuroşi. Dacă ne băteau cu 3-0 şi jucam foarte frumos, eram fericiţi? Nu înţeleg, îmi pare rău că am intrat (n.r. - în emisiune), credeam că vreţi să ne felicitaţi, că adunăm puncte pentru fotbalul românesc în Europa. Sunt trei puncte la Rennes, în Franţa, nu contează cum am jucat. Îmi pare rău că am intrat la dumneavoastră în emisiune, pentru că nu ştiţi să respectaţi nişte valori. Eu cred că trebuie să felicitaţi echipă CFR pentru ce a realizat până acum pentru România, este singura echipă din România în Europa, am obţinut şase puncte în trei meciuri şi reprezentăm cu brio România, într-o grupă cu Rennes, cu Lazio şi cu Celtic Glasgow. Dacă nu puteţi să vă bucuraţi şi să felicitaţi această echipă.... Sunt trei puncte, a fost un meci mai slab, într-adevăr, dar sunt trei puncte mari şi ne-am atins scopul. OK, nu a fost un meci strălucitor, dar dacă jucam foarte bine, cum am jucat în alte meciuri şi pierdeam 2-0, 3-0, ce spuneaţi? Că ne-am făcut de râs, că am fost ruşine, că nu am câştigat, că ne-au bătut. Mulţumesc, la revedere, o seară bună vă doresc!", a declarat Mara, într-o intervenţie telefonică la Telekom Sport.

CFR Cluj a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa franceză Rennes, în etapa a III-a a Grupei E a Ligii Europa.

Deac a marcat în minutul 9, dintr-o lovitură liberă.

Având o repriză un jucător în plus şi mare pare din cealaltă, doi, clujenii au jucat dezamăgitor în multe momente, fiind la un moment dat dominaţi de o echipă redusă la nouă fotbalişti, din minutul 46.

Susici de la oaspeţi a văzut şi el cartonaşul roşu, în minutul 82. În acel moment, jucătorul bosniac era singurul de la CFR Cluj cu cartonaş galben, el primindu-l pe al doilea.

În ultimele minute, 9 contra 10, Rennes a pus probleme şi mai mari clujenilor.

În minutul 5, portarul Mendy a fost eliminat după ce l-a faultat pe Traore, în marginea careului de 16 metri. Mijlocaşul Del Castillo a ieşit pe teren pentru a-i face loc portarului de rezervă Bonet, în vârstă de 16 ani. În minutul 9, Deac a marcat de la 17 metri, din lovitura liberă dictată de arbitrul rus Aleksei Eskov.

Apoi, imprudent, Boli l-a faultat în careu pe Hunou şi arbitrul a dictat penalti pentru Rennes, dar Niang a trimis pe lângă poartă, în minutul 28.

În celălalt meci al grupei, Celtic Glasgow a învins, acasă, cu cu 2-1, pe Lazio, după ce italienii au avut 1-0 la pauză.

După aceste rezultate, clasamentul Grupei E este următorul: 1. Celtic - 7 puncte, 2. CFR Cluj - 6 puncte, 3. Lazio - 3 puncte, 4. Rennes - un punct.

Următoarele meciuri din grupă vor avea loc la 7 noiembrie: CFR Cluj - Rennes şi Lazio - Celtic.