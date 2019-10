Maramureșean amendat de autorități, cu 1.000 de lei, după ce a zidit un spațiu în fața casei, în jurul unui stâlp de electricitate

Un bărbat din Săliștea de Sus, județul Maramureș a fost amendat de autorități, cu 1.000 de lei, după ce a construit ilegal în fața casei un spațiu de vânzare a obiectelor artizanale, în jurul unui stâlp de electricitate. Primăria orașului a dispus demolarea construcției, anunță MEDIAFAX.

Primarul din Săliștea de Sus, Ștefan Iuga a declarat miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că stâlpul de electricitate se află de zeci de ani în curtea localnicului, urmând să se verifice și cum s-a ajuns în această situație.

„Primăria a aplicat o amendă de 1.000 de lei și a dispus demolarea construcției cu acoperiș ridicată de un localnic în jurul unui stâlp de electricitate. Proprietarul construcției nu are autorizație, nu are nimic, a vrut să își facă un spațiu pentru vânzarea produselor artizanale și tradiționale, cu acoperiș. Nu are ce face, va trebui să se conformeze. Stâlpul este în curtea lui de 30-40 de ani, poate s-a extins cu gardul, vom vedea ce s-a întâmplat”, a spus Iuga.

Demersul edilului din Săliștea de Sus vine după ce pe Facebook au fost postate mai multe fotografii cu construcția ridicată în jurul stâlpului, iar persoana care a realizat fotografiile s-a întrebat dacă proprietarul are sau nu autorizație de construire.

„Construcție în Săliștea de Sus! Eu mă gândesc de unde are autorizația de construcție!”, a scris aceasta.