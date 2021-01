Marcel Boloș îl contrazice pe Cristian Ghinea: Nu sunt supărat pe el. Nu există mandat de ministru doar cu plusuri

Fostul ministru PNL al Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a negat duminică, într-o intervenție la Antena 3, că s-ar fi supărat pe actualul ministru căruia i-a predat ștafeta, Cristian Ghinea (PLUS). Ghinea a afirmat recent că Marcel Boloş este supărat pe el tocmai pentru că i-a spus în faţă ceea ce avea de spus, după ce a găsit nereguli la minister.

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a acuzat că în Ministerul Fondurilor Europene (MFE) sunt „oameni cu pile”, iar ceea ar fi trebuit să fie o „rezervaţie de performanţă”, cum s-a dorit ministerul la înfiinţarea sa, „nu mai e chiar rezervaţie”. Ghinea a dezvăluit că în minister sunt directori care au salarii mai mari decât ministrul. Noul ministru al Fondurilor Europene a dezvăluit că a avut o discuţie „francă” cu predecesorul său, Marcel Boloş, în care i-a spus „în faţă, direct” ce avea de spus şi că acesta este supărat pe el. Ghinea a menţionat că nu vrea să se „războiască„ cu fostul deţinător al portofoliului.

Reacția lui Marcel Boloș:

„Salarizarea, dupa cum bine se cunoaste, este stabilita prin lege. Directorii si functionarii pubșici au grila de salarizare stabilita prin lege. Pentru cei care lucreaza cu fonduri UE este sporul de fonduri europene plus sporul de antena pentru lucrul in conditii periculoase. Intr-adevar si in mandatul meu si in mandatelor ministrilor precedenti, dna Minzatu, dna Plumb, au fost directori generali care au avut indemnizatia mai mare decat a ministrului. Sistemul de salarizare duce la astfel de distorsiuni. Aceste lucruri probabil trebuie rezolvate in procesul legislativ. Nu mi se pare firesc ca un ministru sa fie salarizat sub nivelul unui director general.

Nu sunt suparat pe dl Ghinea, am avut o discutie foarte directa cu dumnealui, spune in fata ce are de spus. Cred ca amandoi avem acelasi interes, ca fondurile europene sa fie absorbite si beneficiarii sa fie multumiti. Mi-a spus nemultumirile pe care le-a avut de-a lungul timpului dar nu sunt suparat si am toata deschiderea. Unele nemultumiri sunt inerente. Intr-un mandat de ministru poti avea si aspecte nemultumitoare care pot fi criticate, nu exista mandat doar cu plusuri, exista si plusuri si minusuri”.