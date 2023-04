Marcel Boloș: 'Reformele nu se fac cu mănuşi de catifea'

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, afirmă că nici reducerea salariilor angajaţilor din sistemul public şi nici reducerea numărului acestora, dar nici ideea creşterii unor taxe sau impozite nu au fost discutate în coaliţie, acestea fiind trei scenarii pe care Boloş susţine că le-a prezentat ca fiind ”posibile” pentru scăderea cheltuielilor statului, aşa cum solicită Comisia Europeană, conform news.ro.

”Eu am prezentat trei scenarii posibile care, fac precizarea din start, nu au fost discutate în coaliţie. Noi avem un timp până la care trebuie să prezentăm una din... până în decembrie este data limită pentru cererea de plată numărul 4 pe care o avem de depus în cadrul PNRR-ului. Aici, cele trei scenarii posibile care sunt legate de aşa-zisa tăiere care se face, este o revizuire a coeficienţilor de ierarhizare pentru salariile bugetarilor, care este trecută în mod concret, cu subiect şi predicat, în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi am şi reiterat că este un scenariu aproape imposibil, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în trecut cu astfel de soluţii şi unde s-a ajuns dacă o astfel de soluţie s-a încercat să fie adoptată. Şi din acest punct de vedere am spus că, în continuare, un alt scenariu ar fi acela al revizuirii numărului de bugetari şi ultima variantă, cea de-a treia, de revizuire a politicii fiscale. Dar toate acestea, am precizat că sunt scenarii care să ne ducă în zona de validare a jalonului pe care îl avem în reforma salarizării personalului bugetar pentru care avem dead-line-ul în semestrul II al acestui an”, a afirmat Marcel Boloş (PNL), marţi seară, la Digi 24.

Dorințele Bruxelles-ului

El a subliniat că în PNRR există condiţia de sustenabilitate în reformele privind cheltuielile publice, pe termen lung. ”Pe bună dreptate, Comisia ne solicită această condiţie, pentru că sunt volume de cheltuieli foarte mari şi trebuie să avem fondurile alocate”, a adăugat Marcel Boloş.

Conform acestuia, impactul măsurilor luate pentru reducerea cheltuielilor trebuie să fie unul ”semnificativ”, mai ales că în PNRR este prevăzută o ”analiză de impact” a reformei salarizării bugetarilor. Întrebat care ar fi procentul ce ar putea fi considerat semnificativ, ministrul a răspuns: ”În general, din experienţa pe care am avut-o... dar nu aş vrea să avansez aceste procente pentru a speria pe cei din sectorul public, dar oricum intervalul este între 5 şi 10%”.

Boloş a ţinut să sublinieze că nicăieri reformele nu s-au făcut ”cu mănuşi de catifea”.

”Reformele în general nu se fac cu mănuşi de catifea, acest lucru este limpede, cred, pentru toţi şi toată lumea conştientizează: în orice stat membru s-au făcut reforme, nu s-au făcut cu mănuşi de catifea. Ele presupun, pe fond, şi măsuri care nu plac mai ales celor pe care îi afectează. Noi am fost, în reformele specifice pe ţară, avertizaţi că şubrezim sustenabilitatea finanţelor publice mai ales prin deciziile ad-hoc de majorare a pensiilor sau a salariilor bugetarilor”, a mai spus ministrul Proiectelor Europene.