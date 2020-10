Marcel Ciolacu a bătut palma cu Cristian Popescu Piedone: 'Am discutat despre majoritate. Eu o să respect legile, în comparaţie cu mulţi'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că a discutat la sediul partidului cu primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre formarea unei majorităţi în Consiliul local, precizând că Piedone nu va intra în PSD.

"Am discutat despre majoritate", a afirmat Ciolacu, la finalul întrevederii, scrie agerpres.ro.

Întrebat dacă Piedone va intra în PSD, Ciolacu a spus: "Nu. Am vorbit despre majoritate. Dânsul face parte dintr-un alt partid, conform legii. Eu o să respect legile, în comparaţie cu mulţi. Ne cunoaştem de mult timp şi am avut o discuţie telefonică şi ne-am văzut".

Liderul PSD a menţionat că a discutat şi va continua întâlnirile cu liderii de filiale pe tema listelor la parlamentare, existând deja judeţe unde listele s-au închis.

"O să aveţi o surpriză plăcută. De exemplu, la Ialomiţa, toate propunerile sunt până în 42 de ani", a adăugat Ciolacu.

Primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunţat marţi că se va forma o majoritate PPUSL - PSD în Consiliul local al sectorului, adăugând că va discuta şi cu alte formaţiuni politice care "doresc să colaboreze în interesul cetăţenilor".

"Având în vedere că PSD are numărul cel mai mare de consilieri în cadrul Consiliului local Sector 5, am ales să discut primii cu domniile lor pentru o posibilă majoritate în cadrul Consiliului local. Ne-am expus părerile reciproc, atât eu, cât şi domnul Marcel Ciolacu, Consider că discuţiile s-au încheiat. Pot să vă spun că se va forma o majoritate PPUSL-PSD în cadrul Consiliului local sector 5", a declarat Popescu Piedone, la finalul unei întâlniri cu conducerea PSD.