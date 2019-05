Marcel Ciolacu a dat SEMNALUL în Parlament pentru jocurile viitoare

Candidatul PSD la șefia Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cotat drept viitorul lider al forului, a spus miercuri in plen, inainte de vot, ca nu va fi „seful deputatilor” si a transmis celor care cer demisia Guvernului dupa rezultatul de la alegerile europarlamentare ca in democratie guvernarea se schimba intre alegeri prin motiune de cenzura.

„Presedintele Camerei Deputatilor nu este seful deputatilor. Democratia are multe sensuri, in 2017 presedintele Frantei a castigat alegerile cu 66%, a format guvernul, e si acum presedinte. Duminica a luat 23%, nu a cerut nimeni presedintelui demisia ca nu mai are majoritate. Democratia inseamna un mandat de 4 ani. Am facut ca si partid suficiente greseli sau decizii care ne-au costat, deoarece poporul are intotdeauna dreptate. Nu ne putem juca insa cu cuvantul democratie, sa rasturnam lucrurile de fiecare data cand vrem noi. Nu, un Guvern il rastorni democratic cu motiune de cenzura, nu exista alt tip de democratie. Eu in politica nu am avut niciodata dusmani, am avut adversari politici”, a spus Ciolacu.