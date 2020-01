Marcel Ciolacu anunţă că renunţă la pensia specială de parlamentar. 'PSD a făcut o mare greşeală'

Marcel Ciolacu a declarat, duminică seară, că va renunța și în al doilea mandat la pensia specială și că această categorie este folosită în scop electoral de USR și PNL. Totodată, președintele interimar al PSD susține că legile făcute de PNL și USR privins pensiile speciale sunt neconstituționale.

„Pensiile speciale au fost imbracate si folosite electoral. Nu au mai tinut cont ca exista de exemplu pensiile de serviciu, la armata de exemplu. Este o categorie care de la inceput trebuia scoasa, dar ea fiind folosita electoral atat de USR cat si de PNL s-a ajuns la aceasta disputa. PSD a făcut o mare greşeală, a vrut să fie responsabilă şi să înceapă să aibă argumente responsabile. Parerea mea in ceea ce priveste indemnizația parlamentarilor o stiti. Au fost doi parlamentari care si-au dat demisia in ultima zi de mandat ca sa nu beneficieze de o indemnizatie specială, lucru pe care o sa il fac si in mandatul acesta. Sunt la al doilea mandat”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Liderul interimar al PSD susține că proiectele legislative ale PNL și USR privind eliminarea pensiilor speciale sunt neconstituționale, dar vor trece de Parlament.

„Categoric ca nu sunt de acord, eu personal. Au inteles si colegii mei adevarata miza. Cum sunt facute legile cand erau in opozitie USR si PNL, la o prima citire ele sunt neconstitutionale. Vor trece de Parlament, se va indrepta acea cu sportivii si actorii, a fost o graba, niste nervi avuti in acel moment in Comisie”, a subliniat Ciolacu.