Marcel Ciolacu: 'AUR nu a aflat că Orban și Cîțu nu sunt membri PSD?' (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, despre bilanțul negru al guvernării prezentat de AUR înaintea bilanțului PSD după 6 luni de guvernare, că a fost o acțiune civilizată dar că cei din AUR au gresit adresantul.

„Imi pare rau, dar dansii nu stiau ca Orban si Citu nu sunt membri PSD? Ei au marit datoria publica la 50%. Dar o sa-mi permit sa-l sun pe dl Simion sa-i spun. Am spus si in sedinta in gluma ca e un pas inainte, nu am mai avut vrajitoare la usa, am avut opozitia. E o manifestare a opozitiei, una decenta de aceasta data, fiecare incearca sa se pozitioneze pe scena politica. Totusi, am mai vazut acest film, imi aduc aminte de de reactiile USR de acum cativa ani, aceeasi abordare si dupa un an de participare la guvernare vad ca trebuie sa platim un miliard de euro pe vaccinuri pe care nu le-am fi consumat niciodata”, a spus Ciolacu.