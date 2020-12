Marcel Ciolacu DĂ DIN CASĂ, după discuțiile de la Cotroceni: I-am spus președintelui că negocierile de la Vila Lac sunt neconstituționale

Liderul PSD Marcel Ciolacu a dezvăluit ce a discutat cu președintele României la Cotroceni, pe tema negocierilor pentru viitorul premier al României.

CITEȘTE ȘI: Efecte neaşteptate: Ce se întâmplă în corpul tău dacă începi să mănânci două banane pe zi

"Președintele României ne-a felicitat că am câștigat aceste alegeri și a spus că persoana domnulu Rafila este o persoană onorabilă pentru funcția de premier. Am menționat faptul că acele negocieri ridicole pe lângă Constituție de la Vila Lac nu au ce căuta într-o demorcație reală și am insistat că așteptăm finalizarea lor pentru a aunge la o concluzie. A spus că România trece printr-o criză sanitară și nu ne permitem altă criză în Parlament, credem un guvern de uniune națională este singura soluție pentru România", a declarat Ciolacu.