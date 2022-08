Marcel Ciolacu, despre colaborarea cu serviciile: 'Nu am să repet nicio greşeală a unor alţi foşti preşedinţi ai PSD'

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, afirmă că niciodată nu a purtat discuţii şi nu a luat decizii politice sub influenţa reprezentanţilor unor servicii de informaţii, el subliniind că nu va repeta greşelile unora dintre predecesorii săi din fruntea PSD.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge ferm afirmaţiile privind faptul că actuala coaliţie ar fi o "dictatură militară”.

"Niciodată eu, Marcel Ciolacu, nu am discutat cu vreun director al vreunui serviciu - SRI, SIE, STS, SPP - nu am avut o discuţie politică. Cum să iau decizii: fiecare instituţie are atribuţiile ei. Beneficiarul de informaţii în primul şi în primul rând este prim-ministrul şi cred că şi preşedintele României. Pe segmentul nostru, dacă eu simt nevoia, nu am simţit până acum, să fiu nevoit să iau o decizie şi consider că nu am informaţie suficientă, am cadrul legislativ să cer o anumită informaţie. Nu am făcut-o până acum. Beneficiez de anumite informaţii care-mi folosesc în deciziile pe care le iau, dar asta nu înseamnă că mă influenţează cineva.

Deciziile pe care le-am luat şi la Cameră, şi în partid, şi cu programele, le-am luat în interiorul partidului. Nu merg la spa-uri, nu joc tenis, nu merg la păduri. S-ar fi aflat, cred că, în doi ani şi ceva, de când sunt preşedintele PSD dacă aş fi avut astfel de... Dar, politic, să mă întâlnesc eu cu un director de servicii, ce să vorbesc? Deciziile pe care le iau în PSD? Nu am să repet nicio greşeală a unor alţi foşti preşedinţi ai PSD. Promit acest lucru, public. Niciodată nu o să repet greşelile făcute de cei care au fost înaintea mea”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, la Antena 3, potrivit news.ro.