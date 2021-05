Marcel Ciolacu, despre dosarul vizitei lui Liviu Dragnea în SUA: Eu nu înțeleg ceva în speța respectivă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că nu înțelege de ce Liviu Dragnea nu a avut un contract cu o firmă de lobby din SUA, arătând că nimeni nu ajunge la masă cu Donald Trump, fără o firmă de lobby.

”Eu nu sunt magistrat și niciodată nu am să comentez o decizie a unui magistrat, nu am făcut-o și nu am să o fac. Nu comentez o decizie a CCR, a ICCJ.

Ce nu am înțeles din speța respectivă, de ce Liviu Dragnea nu a avut un contract cu un lobby-ist din SUA. Să fim sinceri, nimeni nu ajunge la masă cu Trump dacă nu ai un circuit de lobby, asta dacă nu ești regina Angliei.

Depășind granițele țării, transformăm totul într-un bâlci specific românesc și nu cred că ne face foarte bine lucrul acesta, în extern.”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.