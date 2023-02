Marcel Ciolacu, despre problematica plagiatului lui Bode: 'Poate până la rotativă va avea o decizie în instanță. Eu nu îi țin partea'

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică seară, la Prima News, cu privire la menținerea lui Lucian Bode în viitorul guvern, având în vedere acuzațiile de plagiat, că lucrurile trebuie lămurite, așa cum a susținut și președintele Iohannis. „Poate până la rotativă dl Bode va avea o decizie în instanță”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seara la Prima News, că niciun abuz făcut la un moment dat în politică nu rămâne neplătit.

„Nimic nu rămâne neplătit. Niciun abuz pe care îl faci la un moment dat în politică nu rămâne neplătit. Când ai făcut un abuz cu „dottore” de dimineaţă până seara, e posibil ca anumiţi oameni să fie sau să nu fie vinovaţi. Nici un exces pe care îl faci în politică la un moment dat nu rămâne neplătit. Ţi se întoarce. Dacă înveţi din aceste greşeli şi tu ca om politic, dar şi România va merge înainte”, a explicat Ciolacu.

El a fost întrebat dacă va accepta să guverneze cu oameni asupra cărora planează suspiciunea de plagiat.

„Nu vorbim de un guvern de coaliţie. Am văzut un guvern de coaliţie care se confunda cu guvernul României. Am văzut un guvern tras în căciulă. În funcţie de ce trăgeai îţi căutai omul. Nu ai venit să construieşti guvernul după oamenii cei mai buni pe care îi ai şi aţi văzut cum a fost funcţionat. Dezastruos. Cred că am învăţat din aceste greşeli şi sunt ferm convins că în interiorul coaliţiei vom găsi maturitatea de a avea aceste discuţii înainte de formarea noului guvern şi cred că toţi care constituim această coaliţie ne dorim un guvern eficient şi un Guvern al României”, a mai afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă vede o problemă pentru imaginea unui guvern un caz ca cel al lui Lucian Bode, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu ştiu cât de vinovat sau de nevinovat este domnul Bode”.

„În schimb, am văzut că preşedintele României a spus că trebuiesc lămurite anumite lucruri până la rotativă. Deci, ne-a răspuns şi la faptul că această rotativă va avea loc. (...) Sunt discuţii pe care le avem în interiorul coaliţiei. Sunt ferm convins că le vom lămuri. Poate până la rotativă domnul Bode va avea o decizie a unei instanţe. Mulţi politicieni vor răspunde la această temă cu plagiatele din cauza unei exces făcut la un moment dat pe Victor Ponta. Asta nu înseamnă că eu sunt în măsură în acest moment să explic dacă domnul Bode a plagiat sau nu a plagiat. Dacă domnul Bode are în două, trei luni o decizie a instanţei, avem o altă discuţie”, a completat liderul PSD.