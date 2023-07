Marcel Ciolacu, despre sectorul cu aport URIAȘ în PIB: EXCLUS să scoatem sprijinul pentru IT!

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că „nu a existat nicio discuție și nu va exista” pentru scoaterea facilităților fiscale de la IT, domeniu în care veniturile angajaților beneficiază de o scutire a impozitului pe venit de 10%. Această facilitate fiscală a fost introdusă de guvernarea PSD încă de la inceputul anilor 2000. La acea dată, obiectivul social-democraților a fost acela de a pune România pe harta investitorilor IT prin crearea unui cadru fiscal atractiv, care să ducă la angajarea de programatori în România.

„Este o minciună și o dezinformare faptul că cineva a luat în discuție – IT-ul are o scutire la impozitul pe venit. Nu va exista discuția de scoatere a acestei facilități de la IT și nici n-a existat” a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Sectorul IT&C are astăzi o pondere de 8,2% la formarea PIB și a generat aproape un sfert din creșterea economică înregistrată de România în primul trimestru din 2023. Industria de software și servicii IT a avut un impact semnificativ asupra economiei României în ultimii ani, reușind să crească de 3 ori mai repede decât economia națională. Astfel, în 2018, contribuția industriei de software și IT reprezenta doar 2,8% din PIB-ul României. Patronatul ANIS arăta într-un studiu din 2021 că IT-ul poate ajunge la un impact potențial total de peste 10% din PIB în 2025, cu condiția menținerii unui climat predictibil și atractiv în raport cu țările din regiune.

Ținând cont că programatorii pot lucra ușor peste graniță, pentru companii din alte state UE sau chiar SUA sau Canada, studiile industriei relevau la acea dată că scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii contribuie la menținerea competitivității costurilor salariale, reducând decalajul de cost al României față de țările cu niveluri de taxare mai favorabile. Așa s-a ajuns ca România să aibă a treia cea mai mare bază de specialiști TIC din Europa Centrală și de Est (ECE), după Polonia și Cehia, cu peste 200 mii de specialiști, dintre care aprox. 130 mii beneficiau de această facilitate. Efectele benefice ale acestei facilități au fost de ambele părți, dat find că pentru fiecare 1 EUR scutire de impozit pe veniturile salariale obținute din activitatea de IT suportat de statul român, industria de IT a generat un impact total în PIB de aprox. 46 EUR.

Prezența acestei facilități în România a reprezentat o sursă importantă de avantaj competitiv pentru țara noastră, deseori supranumită de presa din străinătate “Silicon Valley" al Europei Centrale și de Est. Scenariul eliminării facilității pentru IT ar crea o situație în care România pierde lupta de competitivitate cu Polonia în regiune. Mai mult, decizia ar face din Bulgaria polul atractivității impozitării IT-ului în ECE, dat fiind că măsurile guvernului de la Sofia deja asigură un nivel al salariului mediu net în IT cu aproximativ 7%-8% mai mare față de România. De fapt, fără scutirea pe IT, România s-ar apropiat de Ungaria ca nivel de taxare a salariilor programatorilor, în contextul în care Ungaria încearcă disperat să găsească măsuri prin care să recupereze la rândul său din acest decalaj de competivititate și atractivitate pe IT în relația cu vecinii săi.