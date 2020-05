Marcel Ciolacu, după ce a leşinat în timpul unei conferinţe de presă - Ce au descoperit medicii

Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, afirmă că urmează să revină la muncă, după ce şi-a făcut analizeze şi a primit un tratament, ca urmare a faptului că a leşinat în timpul conferinţei de presă de duminică.

"Acum sunt funcțional 100%. De mâine o să merg la serviciu. Am avut o sincopă. Am fost mai multe zile să-mi fac analizele la Spitalul Militar. Voi primi tratament, o pastilă pe zi. Nu este foarte grav ce am. Au fost și anumiți factori externi care au influențat - stres, supărare, oboseală, dar și o cădere de tensiune, o tendinţă de a-mi scădea tensiunea când stau în picioare", a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Ciolacu a mulţumit medicilor de la Spitalul Militar pentru felul în care l-au tratat şi i-au pus diagnosticul într-un timp scurt. Acesta a precizat că nu şi-a mai văzut familia dinainte de învestirea Guvernului Orban II, în luna martie, pentru că a stabilit să nu îşi pună în pericol părinţii, soţia şi copilul. Liderul PSD a precizat că a fost afectat de declaraţiile preşedintelui despre aşa-zisa "vânzare a Ardealului", însă familia sa a fost şi mai afectată.