Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat miercuri, la B1TV, că este pasionat de vânătoare. Liderul PSD a susținut că preferă porcii mistreți.

"Nu am mai fost la vânătoare de vreo trei ani de zile. În principal, am vânat porci mistreţi. Am o înclinaţie mare către porci, de obicei. Niciodată căprioare, urşi. Cu porcii am avut", a spus Ciolacu.