Marcel Ciolacu îi taie avântul lui Florin Cîțu/ Video

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că soluția propusă de liderul PNL, Florin Cîțu, scăderea TVA pentru a reduce inflația, reprezintă rezolvarea unui efect. Ciolacu arată că trebuie găsite soluții pentru a rezolva cauza și anume prețurile la energie, care au generat creșterea inflației.

”Eu aș vedea o soluție, inclusiv pentru perioada următoare. Am văzut și măsurile luate de celelalte țări din Europa, care au tratat cauza, iar apoi au mers pe lanțul efectelor. Florin Cîțu propune să tratăm direct efectele, nu cauza (...) El a fost ministru de Finanțe și știe că trebuie să mergem la cauză, înainte de toate.

Îmi pare rău, dar efectele de acum sunt din cauza ultimilor doi ani de guvernare de dreapta, au fost măsuri luate greșit. Nu este un reproș, este un adevăr, dar am zis că nu este momentul să căutăm vinovați, trebuie să căutăm soluții.

Am văzut și raportul BNR, am văzut și toate cifrele, dar obiectivul este ca anul acesta să menținem inflația la un procent sub două cifre”, a spus Marcel Ciolacu, la Digi4.